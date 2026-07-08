Nhức nhối tình trạng xả rác bừa bãi ở các xã ven biển tại Quảng Trị

Dọc các xã ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị, tình trạng rác thải bị vứt bừa bãi trên tuyến đường quốc phòng, khu dân cư, bãi biển… đang diễn ra khá phổ biến.

Không chỉ làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động du lịch, thực trạng này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đòi hỏi các địa phương sớm có giải pháp đồng bộ để thu gom, xử lý và nâng cao ý thức cộng đồng.

Trên tuyến đường ven biển từ xã Cửa Tùng, Bến Hải, Cửa Việt… tình trạng rác thải được tập kết không đúng nơi quy định diễn ra khá phổ biến. Nhiều điểm ven đường, bãi đất trống, khu vực gần bãi tắm xuất hiện những đống rác sinh hoạt, bao bì, chai nhựa, xốp, lưới, ngư cụ hư hỏng... chất đống, bốc mùi hôi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, tại một số vị trí dù đã được chính quyền cắm biển cấm đổ rác nhưng người dân vẫn ngang nhiên vứt rác, hình thành các điểm tập kết rác tự phát. Khi nắng nóng kéo dài hoặc mưa lớn, nước rỉ rác chảy ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển.

Tại khu vực bãi tắm Cửa Việt, rác thải xuất hiện ở ngay trên đường nhựa, sát khu du lịch, trên vỉa hè và ngay sát bãi biển... Tình trạng này không chỉ làm giảm mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển, gây tâm lý không hài lòng cho người dân và du khách, nhất là trong mùa cao điểm du lịch hè.

Rác thải được vứt bừa bãi ngay sát nhà dân không chỉ gây mất mĩ quan đô thị mà còn gây ảnh hưởng đến môi trường. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Ông Hoàng Tiến Sỹ, xã Nam Cửa Việt cho biết: "Tôi và gia đình thường xuyên đến bãi biển Cửa Việt để tắm. Nhiều lần chúng tôi bắt gặp rác thải được tập kết không đúng nơi quy định, tràn ra cả vỉa hè và dọc tuyến đường ven biển.

Những đống rác bốc mùi hôi, nhất là vào những ngày nắng nóng, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân cũng như du khách. Chúng tôi mong chính quyền và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng quy định, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường để bãi biển luôn sạch, đẹp…"

Tại xã Cửa Việt, rác thải sinh hoạt được thu gom trực tiếp tại các hộ dân với tần suất tùy theo khu vực. Đối với các khu dân cư đông đúc, việc thu gom được thực hiện 2-3 lần/tuần; các khu vực còn lại được thu gom 1-2 lần/tuần.

Theo lịch thông báo của các tổ thu gom, người dân đưa rác ra trước nhà để thuận tiện cho việc thu gom. Sau đó, rác được tập kết tại các điểm trên Quốc lộ 9 hoặc các tuyến đường thuận lợi cho xe chuyên dụng tiếp nhận, vận chuyển đến bãi tập kết rác để xử lý.

Chị Nguyễn Thị Mai, xã Cửa Việt cho biết: Rác thải từ các hộ dân và hàng quán đều tập kết tại một điểm nên nhanh chóng chất đống, bốc mùi hôi, gây mất vệ sinh. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn làm giảm mỹ quan, ảnh hưởng đến hình ảnh khu du lịch và trải nghiệm của du khách. Chúng tôi mong các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm có giải pháp xử lý để môi trường khu du lịch biển luôn sạch đẹp.

Trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành quy định. Thay vì đưa rác ra đúng thời gian và địa điểm theo thông báo, nhiều người lợi dụng ban đêm hoặc thời điểm vắng người để đổ rác bừa bãi tại các điểm trung chuyển hoặc dọc các tuyến đường.

Việc tập kết rác không đúng quy định khiến nhiều điểm phát sinh rác tồn đọng, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân cũng như hình ảnh các khu dân cư ven biển.

Rác thải bị vứt thành từng đống dọc tuyến đường ven biển, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Trước thực trạng trên, ông Bùi Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cửa Việt cho biết: Việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn hiện gặp nhiều khó khăn. Trung tâm chưa được đầu tư phương tiện chuyên dụng để vận chuyển rác, trong khi lực lượng thu gom còn mỏng, chưa đáp ứng được khối lượng rác thải phát sinh ngày càng tăng do số hộ dân trên địa bàn tăng lên.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn chưa cao. Tình trạng xả rác bừa bãi, không đúng thời gian, địa điểm quy định vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến công tác thu gom và vận chuyển rác thải.

Hiện nay, các điểm tập kết rác tại một số thôn còn thiếu, địa phương cũng chưa được quy hoạch điểm trung chuyển rác tập trung, gây nhiều khó khăn cho việc vận chuyển đến nơi xử lý.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định, thực hiện phân loại rác tại nguồn và chấp hành việc đóng phí thu gom rác theo quy định.

Đồng thời, Trung tâm kiến nghị chính quyền địa phương sớm quy hoạch các điểm trung chuyển rác tạm thời để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển. Về lâu dài, cần đầu tư phương tiện cơ giới chuyên dụng để đơn chủ động vận chuyển rác ra khỏi địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường…

Trong bối cảnh các xã ven biển đang đẩy mạnh phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới, việc để rác thải tồn đọng, tập kết không đúng nơi quy định không chỉ làm suy giảm chất lượng môi trường mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và đời sống người dân.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, phương tiện và nâng cao năng lực thu gom, xử lý rác thải, điều quan trọng là cần nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định và chung tay giữ gìn cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, hướng tới phát triển du lịch bền vững…/.

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