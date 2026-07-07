Hàng nghìn người rơi vào cảnh mất điện sau bão Bavi

Ngày 7/7, hàng chục nghìn người tại đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana đang sống trong cảnh mất điện sau khi siêu bão Bavi quét qua các vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong do trận thiên tai này.

Đảo Rota là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất sau khi bão Bavi đổ bộ vào hòn đảo nhỏ này sáng sớm 6/7 với sức gió lên tới 290 km/giờ, quật đổ cây cối và gây gián đoạn nguồn cung điện và nước.

Cư dân địa phương cho biết nhiều nhà bị hư hại nghiêm trọng trong khi các hộ gia đình khắp đảo không có điện nước cũng như dịch vụ mạng di động.

Theo giới chức đảo Rota, may mắn chưa có báo cáo về thương vong do bão. Các đội ứng phó khẩn cấp và đội xử lý sự cố đường bộ vẫn đang nỗ lực mở đường cho xe cứu hộ tiếp cận và xử lý các cuộc gọi khẩn cấp.

Hai hòn đảo chính Saipan và Tinian trên quần đảo Bắc Mariana, và một số khu vực tại đảo Guam lân cận cũng rơi vào cảnh mất điện. Tuy nhiên, thiệt hại tại các hòn đảo này được cho là ít nghiêm trọng hơn so với hậu quả siêu bão Sinkalu gây ra tại khu vực này tháng 4 vừa qua.

Tại New Zealand, cùng ngày, chính quyền huyện Kaikoura (nằm trên bờ biển phía Đông của Đảo Nam) phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi sông Kowhai vỡ bờ do mưa lớn kéo dài, buộc người dân phải sơ tán và gây ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng.

Chính quyền địa phương hối thúc người dân ở các vùng trũng thấp khẩn trương sơ tán đến vùng đất cao hơn khi nước lũ tràn vào nhiều khu vực thuộc thị trấn ven biển cùng tên - nơi nổi tiếng thế giới về ngành du lịch ngắm cá voi.

Giới chức địa phương cho biết hiện vẫn chưa thể thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại của trận lũ này. Các trung tâm lánh nạn khẩn cấp đã được thiết lập để tiếp nhận người dân.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch đã bị phong tỏa, trong khi một cây cầu đổ sập hoàn toàn đã cắt đứt lối tiếp cận vào sâu trong nội địa.

Cục Khí tượng New Zealand (MetService) cho biết lượng mưa đo được trong 24 giờ qua tại nhiều địa điểm đã vượt 100mm, riêng khu vực nằm sâu trong đất liền ghi nhận lượng mưa lên tới gần 200mm.

Mực nước tại các con sông dâng lên nhanh chóng và một số nơi đã vượt mức lũ thông thường. Thời tiết xấu cũng gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác của Đảo Nam.

Huyện Waitaki trên đảo này vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp. Sự cố mất điện ảnh hưởng đến hàng chục hộ gia đình gần Kaikoura dự báo có thể kéo dài trong vài ngày tới.

Theo MetService, nhà chức trách duy trì các cảnh báo về mưa lớn và lượng mưa dự kiến trong những giờ tới sẽ khiến tình hình ngập lụt ngày càng trở nên tồi tệ hơn./.

Siêu bão Bavi đổ bộ quần đảo Bắc Mariana, gây mưa to gió lớn Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), tâm bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Rota vào sáng 6/7 (giờ địa phương), sau đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang các đảo Saipan, Tinian và Guam.