Nghiên cứu phát hiện nguy cơ tử vong sớm đối với người sống một mình

Một nghiên cứu quy mô lớn của các nhà khoa học Hàn Quốc vừa được công bố trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings (Mỹ), cho thấy người sống một mình có nguy cơ tử vong sớm cao hơn đáng kể so với những người sống cùng gia đình, trong đó các yếu tố như thu nhập thấp, hút thuốc, cô lập xã hội và trầm cảm được xác định là những nguyên nhân góp phần làm gia tăng rủi ro này.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, nghiên cứu này do nhóm chuyên gia thuộc Khoa Nội tiết, Trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc thực hiện, theo dõi 2.940.127 người trưởng thành từ 40-70 tuổi trong hơn 10 năm, bao gồm 2.443.202 người tham gia cơ sở dữ liệu của Cơ quan Bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc và 496.925 người trong cơ sở dữ liệu UK Biobank của Anh.

Kết quả cho thấy tại Hàn Quốc, người sống một mình có nguy cơ tử vong cao hơn 25% và nguy cơ tử vong trước tuổi 65 cao hơn 27% so với những người sống trong hộ gia đình nhiều thành viên, trong khi ở Anh, mức chênh lệch còn lớn hơn, với nguy cơ tử vong nói chung tăng 22% và nguy cơ tử vong sớm tăng tới 43%.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa thời gian sống một mình và nguy cơ tử vong. Thời gian sống độc thân càng kéo dài thì nguy cơ tử vong càng gia tăng, đặc biệt là ở những người sống một mình liên tục từ 5 năm trở lên. Ngược lại, nguy cơ này có xu hướng giảm khi số thành viên trong gia đình tăng lên.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy bản thân việc sống một mình không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn.

Theo kết quả phân tích các yếu tố liên quan, thu nhập thấp là yếu tố tác động lớn nhất, chiếm 42,3% tổng ảnh hưởng, tiếp theo là tình trạng thiếu kết nối xã hội chiếm 25,9%, hút thuốc lá chiếm 14,8%, cảm giác cô đơn (10,9%) và các triệu chứng trầm cảm (6,3%).

Đáng chú ý, người sống một mình hút thuốc lá đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn nhiều.

Tại Hàn Quốc, nguy cơ tử vong nói chung ở nhóm này cao gấp 2,3 lần so với người sống cùng gia đình và không hút thuốc, trong khi tại Anh con số này lên tới 2,9 lần. Nguy cơ tử vong sớm ở Anh thậm chí cao gấp 3,7 lần.

Theo nhóm nghiên cứu, những kết quả trên cho thấy các yếu tố như khó khăn kinh tế, sự cô lập xã hội và các thói quen sinh hoạt không lành mạnh mới là nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng nguy cơ tử vong ở người sống một mình.

Giáo sư Lee Seung Hwan, Trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết các vấn đề về sức khỏe của người sống một mình không chỉ liên quan đến cảm giác cô đơn mà còn gắn chặt với tình trạng dễ bị tổn thương về kinh tế, sức khỏe tâm thần và lối sống.

Ông nhấn mạnh hút thuốc, trầm cảm và sự cô lập xã hội là những yếu tố làm gia tăng đáng kể nguy cơ tử vong sớm.

Nghiên cứu nói trên cũng ghi nhận những người sống một mình vẫn có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong nếu duy trì lối sống lành mạnh. Chỉ cần thực hiện một trong các biện pháp như bỏ hút thuốc, hạn chế uống rượu hoặc tập thể dục thường xuyên đã giúp giảm nguy cơ tử vong.

Đối với những người đồng thời duy trì cả 3 thói quen này, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm từ 57-64%, trong khi nguy cơ tử vong sớm giảm tới 74%.

Cũng theo Giáo sư Lee Seung Hwan, kết quả nghiên cứu cho thấy sống một mình không đồng nghĩa với sức khỏe suy giảm. Điều quan trọng là duy trì lối sống lành mạnh và xây dựng các mối quan hệ xã hội bền vững.

Ông cũng cho rằng trong bối cảnh số hộ gia đình độc thân ngày càng gia tăng, các chính sách y tế cần mở rộng từ chăm sóc sức khỏe thể chất sang hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tăng cường kết nối cộng đồng, đặc biệt đối với nhóm người trung niên và cao tuổi sống một mình.

Theo Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc, số hộ gia đình độc thân của nước này đã vượt mốc 8 triệu vào năm 2024, đạt khoảng 8,05 triệu hộ và chiếm 36,1% tổng số hộ gia đình ở Hàn Quốc, mức cao nhất từ trước đến nay./.

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