BRICS siết chặt phối hợp chống ma túy xuyên quốc gia

Ngày 6/7, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS kêu gọi tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống ma túy, coi đây là mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng phức tạp, đòi hỏi các nước phải hành động chung, chia sẻ thông tin tình báo và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của nhau.



Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, thông điệp trên được đưa ra tại cuộc họp kéo dài hai ngày của lãnh đạo các cơ quan phòng, chống ma túy BRICS, khai mạc tại thành phố Guwahati, bang Assam, Đông Bắc nước này.

Đây là một trong những hoạt động đáng chú ý trong khuôn khổ hợp tác BRICS, trong bối cảnh ma túy tổng hợp, các đường dây buôn bán xuyên biên giới và việc chuyển hướng tiền chất đang trở thành thách thức an ninh phi truyền thống nổi bật đối với nhiều quốc gia.

Cuộc họp tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: đấu tranh với ma túy tổng hợp và ngăn chặn việc chuyển hướng tiền chất; tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thực thi pháp luật; đồng thời nâng cao năng lực và thúc đẩy hợp tác thể chế giữa các nước thành viên.



Ông Ivan Gorbunov, người đứng đầu cơ quan chống ma túy của Nga, cho rằng chia sẻ kinh nghiệm là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các đường dây ma túy ngày càng tinh vi và có khả năng thích ứng nhanh.

Ông khẳng định Moskva sẽ trình bày đánh giá về tình hình ma túy trong nước, đồng thời lắng nghe kinh nghiệm từ các đối tác BRICS nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp chung.



Trong khi đó, ông Lucas Barbosa thuộc Bộ Ngoại giao Brazil nhấn mạnh ma túy là mối đe dọa xuyên quốc gia, không thể giải quyết bằng những nỗ lực đơn lẻ.

Theo ông, BRICS có nền tảng hợp tác lâu dài và cần tiếp tục phát huy lợi thế này trong thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin tình báo và xây dựng năng lực ứng phó chung.



Sự kiện diễn ra trong bối cảnh BRICS ngày càng mở rộng chương trình nghị sự sang các vấn đề an ninh phi truyền thống, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế, thương mại, tài chính và phát triển.

Việc các nước BRICS đặt trọng tâm vào phòng, chống ma túy cho thấy nhóm này đang nỗ lực củng cố vai trò như một cơ chế hợp tác đa phương rộng hơn, không chỉ trong các vấn đề phát triển, mà cả trong xử lý những thách thức an ninh xuyên biên giới đang tác động trực tiếp đến ổn định xã hội và phát triển bền vững của các quốc gia thành viên./.

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