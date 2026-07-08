Cà Mau: Chuyển các mẫu hài cốt liệt sỹ đầu tiên phục vụ giám định ADN

Ngày 8/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Trần Văn Thời, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ dâng hương và đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cà Mau về việc tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Trần Văn Thời, lực lượng chức năng đã khai quật và tiến hành lấy mẫu 263 mộ liệt sỹ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau ban hành các văn bản chỉ đạo và thành lập Tổ công tác liên ngành và 2 Đội lấy mẫu chuyên trách.

Trong quá trình khai quật, Tổ công tác liên ngành và 2 Đội lấy mẫu chuyên trách phối hợp với lực lượng kỹ thuật của Viettel Cà Mau đã số hóa toàn bộ hồ sơ mộ chí, sơ đồ khu vực, thông tin quy tập và phiếu lấy mẫu ngay trong quá trình khai quật.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau và lãnh đạo xã Trần Văn Thời cùng các chiến sỹ di chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ đi giám định ADN ra xe chuyên dụng. (Ảnh: Văn Đông/TTXVN phát)

Cơ sở dữ liệu này phục vụ đắc lực cho việc lưu trữ, quản lý lâu dài và đối chiếu ADN tại các cơ sở giám định của Bộ Quốc phòng.

Qua phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, 2 đội đã thu thập được 237 mẫu hài cốt liệt sỹ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định.

Ngay sau lễ dâng hương, Tổ vận chuyển của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cà Mau đã tiến hành di chuyển đưa toàn bộ số mẫu sinh phẩm bằng xe chuyên dụng đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cà Mau, sau khi bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ của Nghĩa trang liệt sỹ xã Trần Văn Thời, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Năm Căn và các Nghĩa trang liệt sỹ còn lại.

Tỉnh Cà Mau quyết tâm trong quý 1/2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ 3.382 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh./.

Huy động toàn dân tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi Lễ "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sỹ chưa được quy tập đầy đủ," phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra tại Chiến dịch 500 ngày đêm.