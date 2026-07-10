Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình cấp cứu ca đa chấn thương nguy kịch

Ngay trong đêm trực đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động (tối 9/7), các bác sỹ đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp người bệnh đa chấn thương rất nặng do tai nạn lao động ngã từ trên cao.

Người bệnh V.T.T (56 tuổi, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương gồm: Chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, phim chụp cắt lớp ghi nhận nhiều dị vật là mảnh kính xuyên vào trong sọ kèm theo dập não và chảy máu nhiều vị trí; chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn, mất cảm giác hai chi dưới; chấn thương ngực gãy xương sườn và tràn máu màng phổi; vết thương bàn tay có tổn thương đứt gân duỗi. Ngoài ra, người bệnh còn có nhiều vết thương phần mềm ở vùng đầu, lưng và bàn tay.

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 1 thuộc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) kiêm nhiệm Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh cơ sở Ninh Bình cho biết trước tình trạng tổn thương phức tạp, đe dọa tính mạng người bệnh, ngay trong đêm nhập viện, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ. Một cuộc hội chẩn khẩn cấp được triển khai với sự tham gia của nhiều chuyên khoa: Phẫu thuật Thần kinh, Phẫu thuật Cột sống, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê hồi sức…

Các bác sỹ đã nhanh chóng đánh giá và thống nhất phương án điều trị tối ưu nhất cho người bệnh, tất cả các tổn thương đều có chỉ định can thiệp phẫu thuật cấp cứu.

Các kíp phẫu thuật đã được huy động đồng thời: Kíp phẫu thuật thần kinh tiến hành mổ cấp cứu xử trí tổn thương sọ não, lấy dị vật và kiểm soát chảy máu. Tiếp đó, kíp phẫu thuật cột sống thực hiện cố định và giải ép nhằm hạn chế tổn thương thần kinh. Song song, kíp chấn thương chỉnh hình tiến hành xử lý vết thương và nối lại gân bàn tay.

Theo các bác sỹ, nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao, đồng thời các tổn thương thứ phát có thể tiến triển nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hồi phục của người bệnh.

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân cho hay, sự phối hợp đa chuyên khoa trong cùng một thời điểm đóng vai trò quyết định trong xử trí các ca bệnh đa chấn thương nguy kịch. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa trong cùng một thời điểm nên thời gian can thiệp được rút ngắn, hạn chế tối đa tổn thương thứ phát, từ đó nâng cao cơ hội sống và khả năng phục hồi cho người bệnh./.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động vận hành nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương trong khu vực.