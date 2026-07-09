Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại

Chiều 9/7, Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình do Bộ Y tế tổ chức.

Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn; lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương và địa phương; các đối tác quốc tế; cùng hơn 400 y, bác sỹ được điều động làm việc tại bệnh viện.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực y tế khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và mang dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500m2 và tổng diện tích sàn gần 120.000m2.

Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh và phù hợp với yêu cầu vận hành của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.

Một trong những điểm mạnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là khám, cấp cứu, phẫu thuật chấn thương, đa chấn thương. Với mục tiêu chính của dự án là giảm tải cho cơ sở 1 tại Hà Nội, cơ sở tại Ninh Bình ưu tiên triển khai sớm những chuyên khoa có số lượng bệnh nhân lớn, thời gian chờ đợi quá dài, trong đó 5 nhóm chuyên khoa chính được tập trung là chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu tham quan khu vực Hồi sức tích cực của Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và tới thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định việc hai bệnh viện này đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực; đồng thời, thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế trong việc không ngừng tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, các bộ, ngành, các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát đã nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm rất cao tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chuẩn bị nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để các bệnh viện chính thức đi vào hoạt động, góp phần quan trọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở.

Thủ tướng nhấn mạnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta xác định con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực và là nguồn lực quan trọng nhất. Muốn phát triển đất nước nhanh, bền vững thì con người phải khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng và quan trọng là phải được chăm sóc bởi một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, dễ tiếp cận.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là nền tảng quan trọng cho phát triển; mỗi công trình y tế được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho rằng việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho cơ sở tại Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn.

Để hai bệnh viện đi vào hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 72 ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế nói chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nói riêng phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho biết thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp có thẩm quyền, Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Y tế phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực y tế và đặc biệt là phải khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và hệ thống thiết bị y tế; giảm tải, giảm thiểu các khâu trung gian và tăng cường chất lượng, hiệu quả để giảm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng hoạt động của các bệnh viện trong toàn hệ thống ngành Y tế. Đồng thời, thực hiện chủ trương giao Bộ Y tế dự thảo trình Quốc hội để sửa đổi, bổ sung Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quy hoạch phát triển hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Mục tiêu không chỉ là xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà còn là hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình theo quy định của đơn vị trung ương đóng trên địa bàn; tiếp tục đồng hành, phối hợp hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng phụ trợ và bảo đảm an ninh để bệnh viện phát triển ổn định; đồng thời, cần nghiên cứu, tận dụng lợi thế của hai bệnh viện để phát triển chuỗi dịch vụ du lịch y tế, dưỡng bệnh, là một thế mạnh vượt trội của vùng đất di sản Ninh Bình.

Thủ tướng lưu ý hai bệnh viện cần tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao y đức. Xây dựng mô hình quản lý thống nhất, mô hình quản trị hiện đại; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, trở thành hạt nhân kết nối y tế Trung ương với địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng khẳng định đầu tư cho y tế không chỉ để phục vụ khám, chữa bệnh mà còn để đầu tư cho tương lai; không chỉ nâng cao phúc lợi xã hội mà còn củng cố nguồn lực phát triển bền vững; không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo và đội ngũ giáo sư, y, bác sỹ, nhân viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của một Trung tâm ngoại khoa hàng đầu Việt Nam; không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, giữ gìn y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm với người bệnh; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, để thực sự trở thành những bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ một trong những định hướng quan trọng của ngành là phát triển mạng lưới các bệnh viện chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực của y tế địa phương; các bệnh viện tuyến cuối không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều trị những ca bệnh khó mà còn phải đóng vai trò dẫn dắt về chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực của toàn hệ thống.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và tỉnh Ninh Bình trong quá trình vận hành, phát triển cơ sở mới; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; tạo điều kiện để bệnh viện phát huy hiệu quả các nguồn lực đã được đầu tư, từng bước xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành một trung tâm ngoại khoa hiện đại, có năng lực chuyên môn cao và có uy tín trong khu vực; đồng thời mong muốn tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông, phát triển nhà ở xã hội và các dịch vụ hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh viện hoạt động ổn định, lâu dài.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức chính thức khai trương hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)

Thủ tướng cũng đã cùng với các đại biểu tham quan trực tiếp cơ sở vật chất các khoa khám chữa bệnh; thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình./.

Thủ tướng dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình Chiều 9/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

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