Tạo hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành nghị quyết quy định cơ chế đặc thù xử lý vi phạm, tạo hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển.

Sáng 9/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết dự thảo được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời xem xét toàn diện động cơ, bối cảnh, hậu quả và kết quả khắc phục để xử lý phù hợp, thể hiện tính nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Dự thảo đề xuất một số cơ chế mới như không truy cứu hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạm hoãn hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp đủ điều kiện; đồng thời quy định cơ chế xử lý kỷ luật tương ứng đối với cán bộ, công chức.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết và đồng ý trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp chuyên đề tháng 8/2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị tiếp tục hoàn thiện tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; rà soát các cơ chế, chính sách hình sự đặc thù, chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội và khác với pháp luật hiện hành; đồng thời hoàn thiện quy trình, thủ tục tố tụng hình sự để bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ và khả thi.

Cũng trong sáng 9/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)./.