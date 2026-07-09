Bộ Nội vụ có chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới từ ngày 8/7/2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 276/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Theo quy định mới, Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực gồm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng (sau đây gọi chung là ngành, lĩnh vực nội vụ) và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ

Theo quy định mới, Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội; đề án về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ; dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp xã).

Thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đề án và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát lại lần cuối các dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành; hướng dẫn việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; tổng hợp, báo cáo Chính phủ quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; hướng dẫn xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Về quản lý biên chế, Bộ thực hiện quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

Về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ, Bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, các đề tài, đề án, chiến lược và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức; tiêu chuẩn chức danh; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác) và về tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước và các nội dung quản lý khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Ngoài ra, Bộ còn có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định, phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về vị trí việc làm công chức và vị trí việc làm viên chức; hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; thẻ công chức, viên chức.

Xây dựng, ban hành và quản lý các chương trình bồi dưỡng đối với công chức, viên chức theo thẩm quyền; xây dựng, ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bằng nguôn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền...

Về lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội, Bộ hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác.

Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật lao động; hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ trung ương đến cấp xã và lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu và chính sách tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; hướng dẫn về tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với người lao động, người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.

Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (trừ tài chính bảo hiểm xã hội, tài chính quỹ bảo hiểm xã hội và kiểm tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội) theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền về thực hiện cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội...

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Nội vụ có 21 đơn vị. Trong đó, 17 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước gồm Vụ Tổ chức-Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức-Viên chức; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Cải cách hành chính; Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch-Tài chính; Văn phòng Bộ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội; Cục Việc làm; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục Người có công; Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Ngoài 17 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước còn có 4 đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động; Báo Dân trí.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/7/2026, thay thế Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ./.

Bộ trưởng Nội vụ: Không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm Bộ trưởng Nội vụ đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương... nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và làm đến cùng, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.