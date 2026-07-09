Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà người có công tại Đồng Tháp

Sáng 9/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà 50 gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, biết bao thế hệ người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Xã Tràm Chim là vùng đất ngập nước đặc trưng của Đồng Tháp Mười - căn cứ cách mạng vững chắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của dân tộc.

Biết bao cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã kiên cường bám đất, bám dân, cùng với quân và dân Đồng Tháp lập nên nhiều chiến công vẻ vang, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sỹ đến nơi an nghỉ. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và toàn thể xã hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc người có công, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng đầy đủ, ấm no và hạnh phúc hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cô, chú, bác thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ phẩm chất tốt đẹp của gia đình, tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao quà cho Đội K91 và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Tam Nông. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn công tác dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước, tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Nông (phường Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Nông. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đọc điếu văn nêu rõ, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là nhiệm vụ thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với Tổ quốc với gia đình, niềm an ủi đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước, minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác chân thành giữa Việt Nam- Campuchia.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Đồng Tháp xin nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục xây dựng quê hương và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình; chăm lo ngày càng tốt hơn đối với những gia đình có công với cách mạng; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu trong buổi lễ. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Tỉnh kiên trì thực hiện sứ mệnh tìm kiếm để ngày càng có nhiều người con của Tổ quốc được trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình; gìn giữ, chăm sóc chu đáo phần mộ của các anh như chính người thân của mình.

Sau lễ truy điệu, Đội nghi lễ thực hiện nghi thức an táng 68 hài cốt liệt sỹ được Đội tìm kiếm quy tập K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong đó có 47 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Campuchia; 21 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập trong nước, tất cả đều chưa xác định được danh tính...

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công ở xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ./.

Đồng Tháp: Nghĩa tình trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sỹ Giai đoạn mùa khô năm 2024-2025, Đội K91 tìm được 43 hài cốt liệt sỹ, trong đó, 41 hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở tỉnh Prey Veng và tỉnh Pur Sát, 2 hài cốt liệt sỹ tìm được trong tỉnh Đồng Tháp..