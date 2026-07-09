Thêm một công trình mang tên Bác tại vùng Viễn Đông Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 8/7, chính quyền thành phố Vladivostok đã công bố quyết định đổi tên bến xe buýt "Sportivnaya" thành bến "Quảng trường Hồ Chí Minh."

Quyết định được thông qua tại cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Địa danh thành phố trên cơ sở đề xuất của Hội Hữu nghị với Việt Nam.

Như vậy, cùng với Tượng đài Hồ Chí Minh và Công viên Hồ Chí Minh, Vladivostok có thêm một công trình nữa mang tên vị Chủ tịch kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Trên bản đồ trực tuyến 2GIS, bến phương tiện công cộng "Sportivnaya" đã được cập nhật thành bến "Quảng trường Hồ Chí Minh."

Theo Sở Văn hóa Thành phố Vladivostok, việc đổi tên cũng phù hợp với thực tế vì khu vực này nằm gần Công viên và Tượng đài mang tên Bác. Công trình, do phía Việt Nam trao tặng thành phố Vladivostok năm 2019, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên cho biết quyết định nằm trong đề án tôn vinh vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đặt nền móng và hết lòng vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Liên Xô trước đây và Việt Nam-Liên bang Nga ngày nay.

Theo ông, đây cũng là sự ghi nhận nỗ lực hội nhập và đóng góp cho các hoạt động sở tại của cộng đồng người Việt, của Hội Hữu nghị Nga-Việt, của cơ quan Tổng lãnh sự quán.

Quyết định này sẽ là vinh dự và niềm tự hào cho mọi người Việt Nam sống, làm việc và học tập ở Vladivostok nói riêng, trên toàn vùng Viễn Đông nói chung, và là dấu son mới thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc./.

Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh Vladivostok xứng đáng là một trong những địa chỉ quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 3 lần Bác dừng chân tại đây.