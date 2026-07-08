Thúc đẩy kết nối đầu tư và du lịch giữa địa phương Việt Nam và Nga

Mối quan tâm của người dân vùng Ural (Liên bang Nga) đến các điểm du lịch của Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng là rất lớn.

Đó là phát biểu của ông Ilya Skidin, lãnh đạo phụ trách Quan hệ Quốc tế và Kinh tế Đối ngoại của tỉnh Sverdlovsk, vùng liên bang Ural, Liên bang Nga, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Quảng Ninh, tổ chức ngày 7/7 tại thành phố Yekaterinburg, thủ phủ của tỉnh này.

Dù hội nghị diễn ra trùng với Triển lãm Công nghiệp Quốc tế INNOPROM lớn nhất nước Nga, song vẫn thu hút đông đảo người tham dự, với khoảng 30 doanh nghiệp, lãnh đạo chính quyền, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội du lịch của tỉnh miền Trung nước Nga - nơi đứng thứ hai toàn Liên bang Nga về số lượng các thành phố và thị trấn, chỉ sau tỉnh Moskva.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, có 10 doanh nghiệp thuộc 3 lĩnh vực trên, cùng đoàn lãnh đạo tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành dẫn đầu.

Phát biểu tại sự kiện diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên Việt Nam có gian hàng tại Triển lãm Công nghiệp Quốc tế INNOPROM, Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường đánh giá cao mối quan tâm của tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đối với tỉnh Sverdlovsk - nơi đã từ lâu được biết đến là trái tim công nghiệp của Liên bang Nga.

Theo Tổng lãnh sự, hai bên có tầm vóc khá tương đồng khi Quảng Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của Việt Nam, cái nôi của ngành khai khoáng Việt Nam, sở hữu hệ thống logistics và dịch vụ đồng bộ, hiện đại với nhịp độ phát triển xanh năng động nhất của Việt Nam, điểm đến du lịch với di sản vịnh Hạ Long nổi tiếng.

Giới thiệu tổng quan về những thế mạnh của tỉnh vốn được ví như “một Việt Nam thu nhỏ,” ông Nguyễn Chí Thành cho biết những năm qua, Quảng Ninh kiên trì xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Chí Thành giới thiệu những thế mạnh của Quảng Ninh. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Với quan điểm thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, chính quyền tỉnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để các doanh nghiệp Nga đến nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án đầu tư lâu dài tại Quảng Ninh.

Đáp lời, Phó đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Yekaterinburg ông Aleksandr Ivanov nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia mà Liên bang Nga đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, vững mạnh và mang tính xây dựng.

Tại đất nước là điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới này, du khách Nga luôn được chào đón và cảm nhận sự hiếu khách của người dân Việt Nam - yếu tố quan trọng khiến họ muốn quay trở lại nhiều lần.

Ông hy vọng rằng hội nghị sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ đối tác lâu dài, vững mạnh và cùng có lợi, mang lại lợi ích kinh tế và tăng trưởng, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Hướng tới các đối tác tiềm năng Nga, những clip giới thiệu của Việt Nam được chuyển ngữ sang tiếng Nga, giúp các đại diện phía bạn dễ dàng tiếp cận thông tin. Doanh nghiệp hai bên đã bắt đầu phiên B2B (business to business) trong không khí sôi nổi.

Phó Giám đốc Tập đoàn Việt Thuận Lương Thế Tuyên cho biết ông nhận được rất nhiều mối quan tâm đến dịch vụ du thuyền 5 sao trên vịnh Hạ Long mà Việt Thuận giới thiệu tại phiên. Doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ nhân lực biết tiếng Nga, trong đó cũng chủ động đào tạo nhân sự.

Về phần mình, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Liên bang Nga Opora tại Sverdlovsk - một trong 4 hiệp hội lớn nhất nước Nga đại diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - ông Aleksey Chudinov cho biết thực tiễn cho thấy các cuộc tiếp xúc trực tiếp như hội nghị lần này luôn mang lại hiệu quả cao, bởi hợp tác bắt đầu từ sự kết nối giữa con người.

Ông cho biết thời gian tới Opora sẵn sàng hỗ trợ tổ chức chuyến thăm "đáp lại" của các doanh nghiệp vùng Ural tới Quảng Ninh trong khuôn khổ ngoại giao nhân dân, qua đó giúp các đối tác và người tiêu dùng tại Sverdlovsk biết đến Quảng Ninh không chỉ với vịnh Hạ Long mà còn với những cơ hội đầu tư và thương mại khác.

Sau khi trao đổi, doanh nghiệp hai bên đã ký 5 bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác ngay tại Hội nghị.

Doanh nghiệp hai bên ký MoU tại Hội nghị. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ông Ilya Skidin hoan nghênh hình thức xúc tiến này, cho thấy hai bên quyết tâm đi đến các dự án cụ thể, và tin tưởng rằng hợp tác du lịch sẽ sớm trở thành đầu tàu để tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai địa phương, góp phần vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga./.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nga đầu tư Tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nga đầu tư; đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước.

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