Tỷ phú giàu nhất châu Phi xây nhà máy lọc dầu lớn tại Kenya

Tập đoàn Dangote Industries Limited của tỷ phú người Nigeria giàu nhất châu Phi Aliko Dangote sẽ xây dựng nhà máy lọc dầu công suất 700.000 thùng/ngày tại Kenya, qua đó chấm dứt những đồn đoán kéo dài về địa điểm triển khai siêu dự án này.

Ông Edwin Devakumar, Phó Chủ tịch phụ trách dầu khí của Dangote Industries Limited, cho biết nhà máy sẽ được xây dựng tại đảo Lamu, ngoài khơi bờ biển Kenya.

Dự kiến, dự án sẽ mất khoảng 30 tháng để hoàn thành tại nền kinh tế lớn nhất Đông Phi.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Tanzania cũng nằm trong danh sách các địa điểm được xem xét để đặt nhà máy lọc dầu này.

Cuối tháng trước, tỷ phú Aliko Dangote đã đến Tanzania và có cuộc hội đàm với Tổng thống Samia Suluhu Hassan.

Theo thông cáo từ văn phòng của ông Dangote, tại cuộc gặp này, ông đã giải thích những lý do về thương mại và kỹ thuật dẫn đến quyết định lựa chọn Lamu làm địa điểm xây dựng nhà máy lọc dầu tại Đông Phi. Ông Dangote cũng đã mời Tanzania tham gia đầu tư vào dự án tại Lamu.

Trước đó, doanh nhân người Nigeria từng cho biết ông nghiêng về phương án xây dựng nhà máy tại thành phố Mombasa của Kenya trước khi chính thức lựa chọn Lamu.

Nhà máy lọc dầu mới sẽ có công suất 700.000 thùng/ngày, lớn hơn cả nhà máy lọc dầu Dangote tại Nigeria, hiện có công suất 650.000 thùng/ngày và đi vào hoạt động từ năm 2024.

Đây hiện là nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Phi. Dangote cũng đặt mục tiêu nâng công suất nhà máy tại Nigeria lên 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2028, qua đó trở thành nhà máy lọc dầu có công suất lớn nhất thế giới./.

Quốc gia nhiều dầu mỏ nhất châu Phi cấp phép cho nước ngoài khai thác Libya đang nỗ lực thu hút các tập đoàn năng lượng lớn trên toàn cầu trở lại, đồng thời đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu thêm 850.000 thùng/ngày trong 25 năm tới.