Ấn Độ đề nghị Mỹ rút đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu

Chính phủ Ấn Độ đã đề nghị Mỹ rút lại đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ theo cuộc điều tra của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) về các hành vi thương mại liên quan đến lao động cưỡng bức.

Trong bản kiến nghị gửi USTR ngày 6/7, Ấn Độ cho rằng cuộc điều tra theo Điều 301 không đưa ra đầy đủ bằng chứng để kết luận các luật hoặc chính sách của nước này là "không hợp lý" theo quy định của Mỹ. New Delhi cũng khẳng định Washington chưa chứng minh được khung pháp lý của Ấn Độ gây thiệt hại đáng kể hoặc tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng đối với ngành công nghiệp Mỹ.

Trước đó, USTR đã khởi động hai cuộc điều tra theo Điều 301 vào tháng 3/2026, xem xét 60 nền kinh tế liên quan đến lao động cưỡng bức và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

Trên cơ sở kết quả điều tra về lao động cưỡng bức, Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 54 nền kinh tế. Trong đó, Ấn Độ nằm trong nhóm 48 nền kinh tế có thể chịu mức thuế 12,5%, cao hơn mức 10% dự kiến áp dụng đối với Canada, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Mexico, Ecuador và Pakistan.

Ấn Độ cho rằng USTR đã áp dụng cách tiếp cận mang tính khái quát thay vì đánh giá riêng khung pháp lý và cơ chế thực thi của từng quốc gia. New Delhi khẳng định cuộc điều tra không đưa ra bằng chứng cho thấy các ngành xuất khẩu của Ấn Độ sử dụng lao động cưỡng bức hoặc việc Ấn Độ không cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức đã gây méo mó thương mại hay làm suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ.

Ấn Độ bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tham vấn và đối thoại với phía Mỹ để giải quyết các quan ngại cụ thể.

Đề xuất áp thuế vẫn đang trong giai đoạn tham vấn và USTR sẽ xem xét các ý kiến bằng văn bản cũng như tại các phiên điều trần công khai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng./.

Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa Ấn Độ Ấn Độ nằm trong nhóm 54 nền kinh tế bị USTR cho là chưa ban hành và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan lao động cưỡng bức, cùng với nhiều đối tác thương mại lớn khác của Mỹ.