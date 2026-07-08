Mỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran sau các vụ tấn công tại eo biển Hormuz

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quyết định trên được đưa ra nhằm đáp trả các hành động mà Washington cho là làm gia tăng bất ổn đối với tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh việc Iran được hưởng các cơ chế nới lỏng trừng phạt luôn gắn với điều kiện Tehran phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên.

Trao đổi với hãng tin CNBC, một quan chức Mỹ chỉ rõ: "Như Tổng thống Trump và chính quyền đã nhiều lần khẳng định, các lợi ích dành cho Iran hoàn toàn phụ thuộc vào việc nước này tuân thủ các cam kết. Iran chỉ được hưởng các quyền lợi nếu có những hành động phù hợp."

Liên quan đến các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz, quan chức trên khẳng định Washington coi đây là những hành động "không thể chấp nhận" và cho biết Iran sẽ phải đối mặt với các hậu quả tương ứng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới gia tăng trở lại sau một loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu, nơi mọi diễn biến an ninh tại khu vực đều có tác động đáng kể đến thị trường năng lượng quốc tế.

Giới quan sát nhận định việc Washington siết chặt trở lại các biện pháp đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang kết hợp sức ép kinh tế với các nỗ lực ngoại giao nhằm buộc Tehran tuân thủ các cam kết an ninh.

Tuy nhiên, động thái này cũng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước và ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán về chương trình hạt nhân cũng như sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu./.

Xung đột tại Trung Đông: Ba tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz Ba tàu chở dầu đã bị trúng đạn tại eo biển Hormuz vào ngày 7/7, trong đó, một con tàu được cho là chở khí đốt tự nhiên từ Qatar bị tấn công sau khi phớt lờ các cảnh báo.