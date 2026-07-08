Hàn Quốc chọn Việt Nam làm trung tâm mở rộng chuỗi cung ứng K-Food tại ASEAN

Chính phủ Hàn Quốc chọn Việt Nam làm trung tâm để mở rộng mạng lưới logistics, phân phối và chuỗi cung ứng thực phẩm Hàn Quốc (K-Food) sang các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thông tin được Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc công bố ngày 7/7 sau Hội chợ K-Food ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 2-3/7 và Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu nông sản-thực phẩm lớn thứ tư của Hàn Quốc.

Theo bộ chủ quản, cùng với sự lan tỏa của làn sóng Hallyu, nhu cầu đối với thực phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, khiến Việt Nam trở thành thị trường chiến lược trong kế hoạch mở rộng xuất khẩu sang ASEAN.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống logistics tại Việt Nam. Trọng tâm là trung tâm logistics tổng hợp tại Hà Nội, được đưa vào vận hành từ tháng 6 vừa qua. Trung tâm không chỉ có kho bảo quản thường mà còn được trang bị hệ thống cấp đông, làm lạnh nhanh và chuỗi lạnh giúp bảo đảm chất lượng đối với các mặt hàng nông sản tươi như dâu tây, nho, lê cũng như các sản phẩm chăn nuôi.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng chương trình hỗ trợ toàn bộ quy trình xuất khẩu (V-Express), kết hợp với chương trình hỗ trợ logistics và marketing nhằm giảm chi phí nhập khẩu, vận chuyển, đồng thời tăng cường hoạt động quảng bá trực tuyến và trực tiếp tại thị trường Việt Nam.

Một trọng tâm khác trong chiến lược mới là mở rộng từ mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng - B2C sang thị trường doanh nghiệp - B2B.

Theo khảo sát của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, nhu cầu đối với thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm tiện lợi, các loại nước sốt kiểu Hàn Quốc và nguyên liệu chế biến các món ăn đường phố đang tăng nhanh tại Việt Nam. Do đó, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy cung cấp nguyên liệu thực phẩm quy mô lớn và các loại nước sốt phục vụ nhà hàng, chuỗi dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể, thay vì chỉ tập trung vào hệ thống siêu thị như trước.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đã thảo luận với K-Mart - chuỗi siêu thị Hàn Quốc đang vận hành hơn 150 cửa hàng tại Việt Nam, về kế hoạch tận dụng hạ tầng logistics và phân phối của doanh nghiệp này để triển khai các chương trình marketing chung, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng K-Food từ Việt Nam sang các thị trường lân cận như Campuchia và Lào.

Thông tin cho biết trong khuôn khổ Hội chợ K-Food ASEAN 2026, 45 doanh nghiệp xuất khẩu nông sản-thực phẩm của Hàn Quốc đã gặp gỡ 107 nhà nhập khẩu ASEAN, qua đó ký kết 46 biên bản ghi nhớ (MOU) với tổng giá trị khoảng 21 triệu USD.

Các hoạt động trải nghiệm dành cho người tiêu dùng cũng thu hút đông đảo khách tham quan, trong đó thực phẩm Halal, các món ăn đường phố Hàn Quốc, nông sản tươi và khu trải nghiệm "mỳ sông Hàn" nhận được nhiều sự quan tâm.

Ông Jeong Gyeong-seok, Vụ trưởng Chính sách công nghiệp thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, nhấn mạnh Việt Nam là cứ điểm chiến lược để mở rộng xuất khẩu nông sản tươi và nguyên liệu thực phẩm Hàn Quốc.

Theo ông, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tận dụng trung tâm logistics tại Hà Nội cùng mạng lưới phân phối của K-Mart để mở rộng chuỗi cung ứng K-Food không chỉ tại Việt Nam mà còn ra toàn bộ khu vực ASEAN, trước hết là Campuchia và Lào./.

Thị trường Halal mở dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt Halal là thị trường tiềm năng, là động lực để doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, minh bạch và bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.