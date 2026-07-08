Căng thẳng Trung Đông nóng trở lại, giá dầu tăng vọt

Giá dầu chốt phiên giao dịch 7/7 với mức tăng 3% và tiếp tục đà tăng mạnh sau đó, sau khi Iran tấn công ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz, đồng thời Mỹ thu hồi giấy phép cho phép bán dầu thô của Iran và sau đó thực hiện các cuộc không kích mới nhắm vào nước này.

Giá dầu Brent Biển Bắc chốt phiên tăng 2,17 USD, hay 3,01%, lên 74,16 USD/thùng; trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,89 USD, hay 2,76%, lên 70,44 USD/thùng.

Trong các giao dịch sau giờ chốt phiên, vào lúc 3 giờ 26 phút sáng ngày 8/7 theo giờ Việt Nam, giá dầu tăng thêm 1,72 USD lên 75,88 USD/thùng và giá dầu WTI tăng vọt 1,76 USD lên 72,20 USD/thùng sau khi Mỹ thu hồi giấy phép từng cho phép bán dầu của Iran. Giá cả hai loại dầu này này đều tăng hơn 5% so với giá chốt phiên của ngày hôm trước.

Động thái này của phía Mỹ diễn ra sau các cuộc tấn công của Iran vào ba tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết quân đội nước này đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào Iran để đáp trả các hành động tấn công trên của Iran.

Ông Bob Yawger, Giám đốc bộ phận dầu kỳ hạn tại Mizuho, nhận định rằng ngày những diễn biến trên đã đánh dấu việc phá vỡ bản ghi nhớ giữa hai bên. Trước đó vào tháng 6, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến Iran và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Đồng quan điểm, ông Ajay Parmar, Giám đốc bộ phận năng lượng và lọc dầu tại ICIS, dự đoán các cuộc tấn công tiếp theo có thể xuất hiện rải rác trong những tháng tới và điều này sẽ làm gia tăng thêm sự biến động của thị trường.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS cũng cho rằng những căng thẳng mới ở Trung Đông và những lo ngại xung quanh các cuộc tấn công tàu có thể kéo giảm lượng dầu xuất khẩu từ khu vực này./.

Citigroup dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống mức 60 USD/thùng Việc nối lại dòng chảy qua eo biển Hormuz giúp tăng nguồn cung ngắn hạn, giá dầu sụt giảm, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 30% trong quý 2/2026, xóa sạch mức tăng trong thời gian diễn ra xung đột.

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