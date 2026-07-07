Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gom vàng 20 tháng liên tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã mua thêm vàng trong tháng 6 và ghi dấu tháng thứ 20 liên tiếp bổ sung vàng vào dự trữ quốc gia.

Động thái này cho thấy Trung Quốc vẫn kiên trì chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, bất chấp giá vàng thế giới biến động mạnh trong thời gian qua.

Cụ thể, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đã tăng thêm 480.000 ounce troy trong tháng 6, lên 75,44 triệu ounce troy. Đây là mức mua theo tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023 và kéo dài chuỗi mua ròng vàng liên tiếp của ngân hàng trung ương này lên 20 tháng, chuỗi dài nhất kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 2015.

Động thái của PBoC diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm khoảng 12% trong tháng 6 và lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, qua đó ghi nhận mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ năm 2008.

Áp lực đối với kim loại quý xuất phát từ lo ngại lạm phát gia tăng sau cuộc xung đột Iran cũng như lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến thị trường nâng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này.

Một số ngân hàng lớn như Goldman Sachs và Deutsche Bank đã hạ dự báo giá vàng vào cuối năm.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của thị trường vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố trong tháng 6 cho thấy số lượng ngân hàng trung ương có kế hoạch tiếp tục tăng dự trữ vàng trong năm tới./.

Vàng vượt trái phiếu Mỹ, đồng euro, trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới Tính đến cuối năm 2025, vàng chiếm tới 27% tổng dự trữ ngoại hối và vàng chính thức toàn cầu; trong khi đó, tỷ trọng của trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức 22% và đồng euro chỉ còn chiếm 15%.