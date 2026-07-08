Kim ngạch thương mại Mexico-Mỹ cao kỷ lục trong 5 tháng đầu năm

Các nhà chức trách Mexico ngày 7/7 cho biết theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Thương mại Mỹ, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Mexico và Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2026 đã đạt 404,6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ và tăng 13% so với mức 359,2 tỷ USD ghi nhận cùng giai đoạn năm 2025.

Với kết quả trên, Mexico tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, chiếm 16,5% tổng kim ngạch thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại của Mỹ với thế giới đạt hơn 1.823 tỷ USD.

Đứng sau Mexico là Canada với 307,5 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng thương mại của Mỹ; tiếp đến là Trung Quốc với 150,1 tỷ USD (chiếm 6,1%) và Đài Loan (Trung Quốc) với 140,8 tỷ USD, tương đương 5,7%.

Về xuất khẩu, Mexico đã xuất sang thị trường Mỹ lượng hàng hóa trị giá 242,9 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1-5/2026, tăng 11% so với mức 219,1 tỷ USD của cùng kỳ năm trước và cũng là mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng kỳ.

Số liệu trên được công bố chỉ ít ngày sau cuộc họp trực tuyến ngày 1/7 giữa ba nước thành viên Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) nhằm tiến hành đợt rà soát đầu tiên theo quy định của hiệp định.

Tại cuộc họp, phía Mỹ không chấp thuận đề xuất của Mexico và Canada về việc tự động gia hạn hiệp định thêm 16 năm, thay vào đó đề xuất duy trì hiệu lực của hiệp định đến năm 2036 và tiến hành rà soát hằng năm trong thập niên tới.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cho biết quyết định của Mỹ không đồng nghĩa với việc nước này rút khỏi USMCA và cũng không làm thay đổi ngay các quy định hiện hành của hiệp định.

Vòng đàm phán song phương thứ ba giữa Mexico và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7 tại thủ đô Mexico City.

Theo Bộ trưởng Ebrard, Mexico sẽ đưa ra 13 nội dung trong chương trình nghị sự, trong khi phía Mỹ có 14 nội dung, trong đó tập trung vào quy tắc xuất xứ đối với ngành công nghiệp ôtô và các mức thuế theo Điều khoản 232 do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với một số mặt hàng nhập khẩu./.

Canada và Mexico hợp sức đàm phán USMCA với Mỹ Bộ trưởng Kinh tế Mexico thông báo rằng 3 nước sẽ gặp nhau trực tuyến vào ngày 1/7 để trình bày quan điểm của mình về tương lai của thỏa thuận. Đây là cuộc họp 3 bên chính thức đầu tiên.

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