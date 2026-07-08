Giá vàng quay đầu tăng nhẹ giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang trở lại

Trong phiên giao dịch 8/7, giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất gần một tuần, khi giới đầu tư chờ công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý bị hạn chế bởi lo ngại lạm phát sau các cuộc không kích mới giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc 14 giờ 31 phút ngày 8/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.123,55 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2/7.

Ngày 8/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ trước đó cùng ngày.

Ông Ilya Spivak, chuyên gia phân tích của nền tảng giao dịch Tastylive, cho rằng trong 24 giờ qua, thị trường một lần nữa lo ngại về nguy cơ lạm phát. Điều này khiến giá trái phiếu giảm, đồng USD tăng giá, còn giá vàng đi xuống. Theo ông, thị trường đang theo dõi liệu giá vàng có thể hình thành vùng đáy sau đợt điều chỉnh vừa qua hay không.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở mức trên 63%, tăng từ khoảng 57% trong phiên trước.

​Giới đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp ngày 16-17/6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối ngày 8/7 để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Ông Spivak cho rằng biên bản cuộc họp lần này có thể cung cấp thêm thông tin về việc các nhà hoạch định chính sách tập trung nhiều hơn vào nguy cơ lạm phát do giá dầu hay những rủi ro đối với chu kỳ kinh tế.

Tại Việt Nam, chiều 8/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce trong phiên cuối tuần do số liệu việc làm mới của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.