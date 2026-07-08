Tesla Model Y trở lại vị trí mẫu xe điện bán chạy nhất tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hãng sản xuất ôtô điện Tesla của Mỹ đã giành lại vị trí dẫn đầu thị trường xe điện tại Đức trong tháng 6/2026, khi mẫu Model Y trở thành xe điện có số lượng đăng ký mới cao nhất sau ba tháng để mất vị trí này vào tay các mẫu xe của Tập đoàn Volkswagen.

Theo số liệu do Cơ quan Giao thông cơ giới Liên bang Đức (KBA) công bố ngày 7/7, tổng cộng 6.023 xe Tesla Model Y đã được đăng ký mới tại Đức trong tháng Sáu, chiếm 7,2% tổng số ôtô điện được đăng ký mới trong tháng.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2026, Tesla trở lại dẫn đầu danh sách các mẫu xe điện bán chạy nhất tại thị trường ôtô lớn nhất châu Âu. Trong hai tháng trước đó, các mẫu xe của Tập đoàn Volkswagen giữ vị trí số một trong phân khúc xe điện.

Kết quả trên cho thấy doanh số Tesla tại châu Âu đang phục hồi sau khi giảm mạnh trong năm 2025.

Việc Model Y giành lại vị trí dẫn đầu cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Tesla trong bối cảnh hãng này phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà sản xuất ôtô Đức, các doanh nghiệp Trung Quốc và nhiều hãng xe điện khác tại châu Âu.

Vài ngày trước khi số liệu đăng ký mới được công bố, Tesla do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đã thông báo kế hoạch nâng sản lượng tại nhà máy Grünheide, gần Berlin, lên 7.500 xe mỗi tuần. Đây là cơ sở sản xuất Model Y của Tesla tại Đức.

Kế hoạch tăng công suất cho thấy Tesla kỳ vọng nhu cầu đối với Model Y và các dòng xe điện khác tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

Nhà máy Grünheide được xem là một cơ sở sản xuất quan trọng của Tesla tại châu Âu, không chỉ đáp ứng thị trường Đức mà còn phục vụ nhu cầu tại nhiều nước trong khu vực.

Sự phục hồi của Tesla diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện Đức đang tăng trưởng trở lại, nhờ nhu cầu lớn hơn đối với phương tiện sử dụng động cơ điện và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ Đức.

Tuy nhiên, cạnh tranh về giá, công nghệ pin, phạm vi hoạt động và mạng lưới dịch vụ vẫn sẽ là những nhân tố quyết định khả năng Tesla duy trì vị trí dẫn đầu tại thị trường này./.

Tesla tăng giá dòng xe Model Y tại Mỹ lần đầu tiên trong 2 năm Vào tháng 8 năm ngoái, Tesla cũng từng gây chú ý khi tăng giá mẫu xe bán tải Cybertruck đắt nhất của mình thêm 15.000 USD tại Mỹ, bất chấp việc doanh số bán hàng không đạt kỳ vọng.