Tây Ninh: Không để nhà, đất dôi dư trở thành nguồn lực bị lãng phí

Ngày 8/7, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu: Khẩn trương chuyển từ tư duy rà soát, thống kê sang tổ chức thực hiện; lập phương án cụ thể và hoàn thành xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư theo phương án đã được phê duyệt, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản công.

Theo Kết luận thanh tra số 2066/KL-TTr ngày 24/6/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh có 123 cơ quan, đơn vị thuộc diện thanh tra gồm 16 sở, ban, ngành; 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và 96 xã, phường.

Các đơn vị đang quản lý 4.309 cơ sở nhà, đất, trong đó có 3.349 cơ sở thuộc diện phải sắp xếp, xử lý và 960 cơ sở không thuộc diện sắp xếp.

Qua thanh tra xác định có 420 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc 74 cơ quan, đơn vị; toàn bộ số cơ sở này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương rà soát 420 cơ sở nhà, đất dôi dư, phân nhóm theo tình trạng xử lý, các vướng mắc về pháp lý, quy hoạch hoặc thẩm quyền để xác định rõ giải pháp và thời hạn hoàn thành từng trường hợp; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, theo dõi tiến độ xử lý của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đối với các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chấm dứt tình trạng tự ý bố trí sử dụng nhà, đất dôi dư khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định; tăng cường kiểm tra, không để xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp, lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích. Những đơn vị chậm triển khai hoặc để tiếp tục phát sinh vi phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Kết luận thanh tra cho thấy trong tổng số 3.349 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp có 2.880 cơ sở đang sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; 420 cơ sở chưa đưa vào sử dụng và chờ xử lý; 41 cơ sở chưa xác định được giá trị; 2 cơ sở đang tranh chấp và 4 cơ sở vướng quy hoạch.

Theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, 2.505 cơ sở tiếp tục giữ lại sử dụng, 424 cơ sở điều chuyển và toàn bộ 420 cơ sở dôi dư được chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý.

Qua thanh tra, các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định về kiểm kê, kê khai, lập phương án sắp xếp và quản lý tài sản công. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục như: 72/74 cơ quan, đơn vị có nhà, đất dôi dư chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai phương án sắp xếp; 33/74 đơn vị chưa cập nhật đầy đủ thông tin cơ sở nhà, đất trên hồ sơ địa chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính; 21/74 đơn vị trình hồ sơ phê duyệt phương án còn thiếu văn bản xác nhận về tình trạng hồ sơ pháp lý nhà, đất; 4 đơn vị trình hồ sơ xử lý còn thiếu thông tin, biểu mẫu; 3 đơn vị xác định số lượng cơ sở nhà, đất chưa chặt chẽ; 1 đơn vị lập danh mục nhà, đất chưa đúng quy định; 8 đơn vị bố trí sử dụng tạm thời nhà, đất dôi dư nhưng chưa được Ủy ban Nhân dân cùng cấp ban hành quyết định theo quy định.

Thanh tra tỉnh Tây Ninh đánh giá các thiếu sót, vi phạm có tính chất không nghiêm trọng và chưa xác định cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí tài sản công.

Tuy nhiên, nếu không khẩn trương khắc phục sẽ làm chậm tiến độ xử lý, giảm hiệu quả khai thác tài sản và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng tài sản phát sinh sau sắp xếp rất lớn, nhiều hồ sơ pháp lý được hình thành qua nhiều giai đoạn chưa đầy đủ, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài sản công còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong khi một số người đứng đầu chưa thực sự chủ động trong công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, cơ sở nhà, đất dôi dư là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không thể để tài sản bỏ không hoặc quản lý hình thức.

Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý đối với từng cơ sở, bảo đảm mọi cơ sở nhà, đất dôi dư được quản lý chặt chẽ, xử lý đúng quy định, khai thác hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tạo thêm nguồn lực cho phát triển của tỉnh./.

Cà Mau xử lý hơn 300 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính Cà Mau tập trung xử lý hơn 300 cơ sở nhà đất dôi dư, khai thác hiệu quả tài sản công, đảm bảo hoạt động ổn định của chính quyền địa phương.

​

​