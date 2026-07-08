Thủ tướng: Hoàn thiện thể chế phải phục vụ yêu cầu phát triển giai đoạn mới

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Sáng 8/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2026, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng để chuẩn bị trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tờ trình theo đúng quy định; đặc biệt khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra trong tháng 8, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành ảnh hưởng đến sự phát triển chung; pháp luật phải phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng./.