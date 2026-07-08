Thái Nguyên chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 750/QĐ-BNV về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Thái Nguyên.

Theo quyết định, tỉnh Thái Nguyên được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Có thể khẳng định việc Thái Nguyên được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 là kết quả tất yếu của một quá trình nỗ lực bền bỉ và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong đó có thể kể đến những điểm sáng nổi bật như thu hút FDI và phát triển công nghiệp.

Tính đến tháng 6/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cán mốc 8 tỷ USD. Đây là mức thu hút vốn FDI cao nhất từ trước đến nay, giúp Thái Nguyên tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2026, thể hiện sự dịch chuyển mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó là tốc độ đô thị hóa nhanh và bền vững của tỉnh. Tháng 6/2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết thành lập thêm 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã (chuyển đổi từ xã lên phường), mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Một kết quả nổi bật khác của tỉnh là Thái Nguyên luôn duy trì thứ hạng cao trong các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII).

Công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm công vụ luôn được thắt chặt nhằm phục vụ tối đa cho người dân và doanh nghiệp...

Việc chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, mà còn mở ra cơ hội lớn để tỉnh tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Trung ương, tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí phân bổ nguồn lực, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng liên kết vùng, khẳng định vững chắc vai trò là một trong những cực tăng trưởng của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ./.

Cán mốc 8 tỷ USD, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI Không chỉ là con số kỷ lục về quy mô vốn đầu tư, cột mốc 8 tỷ USD còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.