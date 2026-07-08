Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp giúp Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Ngày 4/7, giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra hôm 24/6 đã tăng lên 2.954 người.

Theo số liệu cập nhật tính đến ngày 4/7 theo giờ địa phương, giới chức cho biết hàng chục nghìn người vẫn chưa được xác định tung tích. Chính phủ Venezuela chưa đưa ra ước tính chính thức, trong khi Liên hợp quốc cho rằng có thể có tới 50.000 người chưa được tìm thấy sau hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5./.

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