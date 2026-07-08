Lai Châu: Lũ dữ khiến ngôi nhà 2 tầng nằm bên bờ suối đổ sập

Tại bản Giao Chản (xã Khổng Lào), ngôi nhà 2 tầng kiên cố nằm bên bờ suối của gia đình anh Lý Văn Quang bị sụp đổ hoàn toàn do sạt lở ăn sâu, khoét vào phần móng nhà.

Rạng sáng ngày 8/7, nhiều địa phương ở Lai Châu tiếp tục có mưa lớn, gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Tại bản Giao Chản (xã Khổng Lào), ngôi nhà 2 tầng kiên cố nằm bên bờ suối của gia đình anh Lý Văn Quang bị sụp đổ hoàn toàn do sạt lở ăn sâu, khoét vào phần móng nhà.

Chợ San Thàng thuộc phường Tân Phong nước lũ tràn về nhanh khiến nhiều khu vực bị ngập, gây hư hại nhiều vật dụng.

Tại bản Mỏ (xã Sin Suối Hồ) nước lũ tràn nhanh đã gây ngập úng một số nhà dân…/.

Lai Châu khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ Mưa lớn đã làm sập một căn nhà hai tầng tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào; ngoài ra nước lũ cũng làm ngập úng, cuốn trôi nhiều diện tích lúa của người dân tại địa phương.