Trung Quốc duy trì cảnh báo mức cao do ảnh hưởng của bão Maysak

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Đài quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc sáng 8/7 tiếp tục phát đi cảnh báo màu Cam - mức độ nghiêm trọng thứ 2 trong thang 4 cấp, chỉ đứng sau cảnh báo màu Đỏ - về mưa bão tại một số địa phương tại nước này.

Theo đó, từ ngày 4/7 đến nay, khu vực miền Trung và miền Đông Quảng Tây đã hứng chịu các đợt mưa to đến rất to kéo dài, kèm theo những trận mưa cực lớn cục bộ; tổng lượng mưa tích lũy dao động từ 100-400mm, thậm chí vượt quá 900mm ở một số nơi.

Từ 8h ngày 8/7 đến 8h ngày 9/7, dự báo có mưa to đến rất to tại các khu vực như miền Đông và miền Nam Quảng Tây; miền Trung và miền Tây tỉnh Quảng Đông; phía Bắc và phía Nam đảo Hải Nam; miền Nam tỉnh Hồ Nam; miền Trung tỉnh Hắc Long Giang; miền Trung tỉnh Cát Lâm; miền Nam tỉnh Liêu Ninh; phía Bắc tỉnh Sơn Đông; cũng như phía Nam và phía Tây tỉnh Vân Nam. Trong đó, một số nơi thuộc miền Nam Quảng Tây và Tây Nam tỉnh Quảng Đông sẽ có mưa rất to, còn các khu vực như vùng ven biển Đông Nam Quảng Tây có thể xuất hiện mưa cực to cục bộ.

Một số khu vực này sẽ ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn (với cường độ mưa tối đa theo giờ từ 20-50mm, cục bộ có nơi vượt trên 80mm) cùng các hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông và gió giật mạnh.

Theo thông tin tại cuộc họp báo về công tác cứu trợ thiên tai tại Quảng Tây vào tối 7/7, do ảnh hưởng của bão Maysak, những ngày qua, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã hứng chịu những đợt mưa lớn đặc biệt dữ dội, kéo dài và trên diện rộng.

Tính đến nay, 14 thành phố trực thuộc Khu tự trị và 63 huyện, quận tại Quảng Tây đã bị ảnh hưởng; 375.000 người chịu tác động, trong đó có 6 người thiệt mạng và 11 người mất tích, đồng thời 130.000 người đã được khẩn trương di dời và bố trí nơi ở an toàn.

Các lực lượng chức năng Trung Quốc và Quảng Tây cũng đang triển khai đồng bộ công tác cứu hộ, cứu nạn. Tính đến nay, tổng cộng 8.342 nhân sự ứng phó khẩn cấp đã được huy động, bao gồm lực lượng quân đội, cảnh sát vũ trang, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, dân quân, Tập đoàn China Anneng, công an, y tế, điện lực và viễn thông; cũng như hơn 1.700 phương tiện (bao gồm xe công trình và xe cứu thương), cùng hơn 5.700 phương tiện dưới nước (như thuyền và xuồng cứu sinh).

Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn phối hợp với hơn 300 thành viên từ 40 đội cứu hộ dân sự, để triển khai hiệu quả và bài bản các hoạt động giảm thiểu nguy cơ tại hồ chứa, tìm kiếm cứu nạn và tiêu thoát lũ.

Trong ngày 7/7, Văn phòng Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc phối hợp với Cục Dự trữ và Lương thực Quốc gia, đã cấp phát hơn 36.000 vật tư phòng chống lũ lụt của trung ương - bao gồm bao tải, vải dệt tráng phủ, rọ thép và thuyền bơm hơi - cho Quảng Tây.

Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban Phòng chống, Giảm nhẹ và Cứu trợ thiên tai quốc gia Trung Quốc cùng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã cung cấp bổ sung cho Quảng Tây khoảng 40.000 vật phẩm như thực phẩm khẩn cấp, thiết bị chiếu sáng, đồ đi mưa (áo mưa và ủng) và thảm chống ẩm.../.

Bão Maysak tiếp tục gây mưa diện rộng tại Trung Quốc Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ảnh hưởng của bão Maysak dự kiến còn kéo dài khoảng hai ngày, song tình hình ngập lụt dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong nhiều ngày tới.