Lai Châu: Mưa lũ gây thiệt hại lớn về giao thông và tài sản của người dân

Sau những ngày mưa lớn, nhiều xã ở Lai Châu như: Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Pu Sam Cáp, Than Uyên, Sìn Hồ… bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến hạ tầng giao thông, ruộng vườn, hoa màu, nhà cửa của người dân.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại xã Nậm Mạ, nhiều điểm sạt lở lớn ở một số bản, nhiều thửa ruộng mới cấy của người dân bị nước lũ tràn về phá hỏng.

Cầu tràn Km19+200 thuộc tỉnh lộ 137 bắc qua suối Nậm Cuổi bị sạt lở nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Một trụ cầu bị gãy đã sụt lớn, tách ra khỏi mặt cầu. Hai bên cầu đường đi bị đứt gãy, những hàm ếch đã khoét sâu ăn vào mặt đường. Xe cộ và người dân vẫn phải qua lại vì đây là con đường độc đạo nối các bản phía trong của xã Nậm Mạ.

Ngoài ra, nhiều điểm bị sạt lở tại tỉnh lộ 137 khiến giao thông tạm thời bị gián đoạn. Đoạn qua bản Nậm Mạ đến chiều ngày 7/7 mới có thể lưu thông do lượng đất đá sạt xuống lớn. Bên cạnh đó, dọc tuyến đường này nhiều điểm ta luy dương cao, nếu trong những ngày tới mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao vẫn tiếp tục.

Để đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân qua cầu tràn Km19+200, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu và xã Nậm Mạ đã căng dây, cắm biển cảnh báo, biển cấm xe ôtô con, xe tải lưu thông. Chỉ có xe máy và người dân được phép di chuyển qua.

Phó phòng Quản lý công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu Phạm Trung Nghĩa cho biết, đợt mưa lũ ngày 6/7 khiến cầu tràn hư hỏng nặng. Hiện dự án Cầu bê tông cốt thép tại Km19+200 bắt đầu được triển khai để thay thế cho cầu tràn cũ đã xuống cấp. Dự kiến tiến độ sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026.

Trụ cầu bị gãy do sụt lún, tách ra khỏi mặt cầu ở xã Nậm Mạ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Được biết, dự án Cầu bê tông cốt thép tại Km19+200 đường Noong Hẻo-Nậm Mạ có tổng mức đầu tư xây dựng 25 tỉ đồng. Đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân đã tập kết vật liệu, máy móc thi công công trình.

Tại bản Nậm Mạ, một số hộ dân bị đất sạt lở đất đá vào nhà. Ngôi nhà sàn khang trang của anh Khoàng Văn Dạnh nằm phía dưới chân đồi. Trận mưa vừa qua, đất sạt lở tràn vào nhà. Phía trên, các đường nứt lớn chạy dài có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Anh Khoàng Văn Dạnh chí sẻ, mấy hôm mưa vừa rồi nhà bị sạt lở nguy hiểm quá nên tối gia đình anh không dám ngủ lại mà phải sang ở nhờ nhà người thân. Gia đình anh đang rất lo lắng vì nếu thời gian tới tiếp tục mưa lớn thì có nguy cơ sập mất nhà.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Nậm Mạ, có 10 hộ dân ở bản Ngài Thầu và Nậm Mạ bị ảnh hưởng bởi đất đá sạt vào nhà.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Mạ Ngô Văn Giang cho biết, địa phương đã chủ động, duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở và lên phương án xử lý.

Các bản, tổ dân phố đã huy động nhân lực giúp đỡ các hộ dân vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, lương thực, dọn dẹp nhà ở, đường giao thông, nạo vét các tuyến kênh mương để đảm bảo việc tiêu thoát nước.

Rạng sáng ngày 8/7, nhiều địa phương ở Lai Châu tiếp tục có mưa lớn, gây thiệt hại về tài sản của người dân. Tại bản Giao Chản (xã Khổng Lào), ngôi nhà 2 tầng kiên cố nằm bên bờ suối của gia đình anh Lý Văn Quang bị sụp đổ hoàn toàn do sạt lở ăn sâu, khoét vào phần móng nhà. Chợ San Thàng thuộc phường Tân Phong nước lũ tràn về nhanh khiến nhiều khu vực bị ngập, gây hư hại nhiều vật dụng. Tại bản Mỏ (xã Sin Suối Hồ) nước lũ tràn nhanh đã gây ngập úng một số nhà dân…

Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang diễn biến phức tạp, các lực lượng của tỉnh đang chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân./.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại người và tài sản của người dân tại tỉnh Lai Châu Mưa lớn kéo dài từ chiều 5 đến sáng 6/7/2026 tại tỉnh Lai Châu đã gây ngập úng diện rộng, sạt lở đất đá trên nhiều tuyến giao thông và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.