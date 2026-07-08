Ngày 7/7, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đề xuất quy định cụ thể về mật độ phương tiện để làm cơ sở lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Bản tin 60s ngày 8/7/2026 gồm những nội dung sau:

Phản hồi từ Bộ Xây dựng về việc lắp đặt quá nhiều đèn tín hiệu giao thông.

Bùng nổ tranh cãi về bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Argentina vào lưới Ai Cập.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vi phạm trong vụ điểm môn thi Toán cao bất thường ở Tuyên Quang.

Sự thật về thông tin “xăng E10 làm giảm ô nhiễm không khí tại Hà Nội”.

Siêu bão Ba Vì duy trì cấp 16 đe dọa gây sóng lớn cao 5m trên Biển Đông.

Thổ Nhĩ Kỳ tố Israel đưa thông tin sai lệch về thương vụ tiêm kích F-35.

Hàng triệu người tiễn biệt Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tại Qom.

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