Toàn cảnh World Cup: Messi và Argentina tạo ra màn ngược dòng "không thể tin nổi"

Đội tuyển Argentina đã trải qua một trong những trận đấu nghẹt thở nhất kể từ đầu World Cup 2026 khi đánh bại Ai Cập 3-2 bằng màn ngược dòng ngoạn mục ở vòng 1/8.

Đương kim vô địch Argentina từng đứng trước nguy cơ bị loại khi bị dẫn 0-2 đến phút 79 bởi các pha lập công của Yasser Ibrahim và Mostafa Ziko. Tuy nhiên, nhờ sự bừng tỉnh kịp thời của các siêu sao, đội bóng xứ sở tango vẫn biết cách vượt qua nghịch cảnh để tạo ra một trong những cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ nhất lịch sử World Cup.

Sau màn ngược dòng đầy cảm xúc của Argentina, đối thủ của nhà đương kim vô địch cũng chính thức lộ diện. Trên sân Vancouver, đội tuyển Thụy Sĩ đánh bại Colombia 4-3 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 0-0 suốt 120 phút thi đấu./.