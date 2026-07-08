Messi lập thêm nhiều kỷ lục sau màn ngược dòng ngoạn mục của Argentina

Lionel Messi tiếp tục có ngày thi đấu bùng nổ để giúp Argentina ngược dòng ngoạn mục đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Ở trận thắng này, Lionel Messi đóng góp một bàn thắng và 1 kiến tạo cho Cristian Romero lập công.

Với màn trình diễn ấn tượng này, "La Pulga" tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử World Cup với hàng loạt kỷ lục.

Cụ thể, với pha kiến tạo cho Romero ghi bàn, Messi đã vượt qua Diego Maradona (8 kiến tạo) để trở thành cầu thủ sở hữu nhiều đường kiến tạo nhất lịch sử giải đấu.

Messi cũng là cầu thủ đầu tiên kiến tạo ở sáu kỳ World Cup khác nhau, gồm các giải năm 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026.

Romero ghi bàn sau pha kiến tạo của Lionel Messi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Còn với bàn thắng vào lưới Ai Cập, Messi san bằng kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất (8 bàn) của một cầu thủ Argentina tại một kỳ World Cup. Kỷ lục trước đó do Guillermo Stabile nắm giữ với 8 bàn thắng trong 4 trận đấu tại kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930.

Messi nối dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp nhiều nhất tại World Cup lên con số 9, và cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận đấu loại trực tiếp liên tiếp tại World Cup.

Bàn thắng này giúp Messi gia tăng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở World Cup lên con số 21, bỏ xa người xếp thứ hai là Kylian Mbappe 2 bàn.

Messi cũng đã trở lại vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026, nhiều hơn 1 bàn so với hai cầu thủ xếp ngay sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Ở tuổi 39, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu ở vòng loại trực tiếp của World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về Nils Liedholm của Thụy Điển (35 tuổi, World Cup 1958).

Messi sút hỏng quả phạt đền thứ 2 tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoài những kỷ lục trên, với pha đá hỏng phạt đền, Messi cũng đã lập nên kỷ lục không mong muốn khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đá hỏng hai quả 11m tại cùng một kỳ World Cup.

Trước đó, ở trận gặp Áo, siêu sao người Argentina cũng đã sút bóng đi ra ngoài từ chấm đá phạt 11m./.

Lịch thi đấu chi tiết 4 trận đấu vòng tứ kết World Cup 2026 Pháp, Maroc, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Na Uy, Argentina và Thụy Sĩ đã vượt qua vòng 1/8 để tạo nên 4 cặp đấu hấp dẫn tại vòng tứ kết World Cup 2026.