Multimedia

Tin ảnh

Cổ động viên bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng của Argentina trước Ai Cập

Ngày 7/7/2026, Công viên Palermo, một trong những fan zone lớn nhất Buenos Aires, Argentina, đã phủ kín hai màu xanh-trắng trong trận Argentina-Ai Cập.

Diệu Hương
Hơn 140.000 cổ động viên mang theo cờ, áo đấu, trống và kèn tập trung trước màn hình khổng lồ để theo dõi trận đấu. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
Hơn 140.000 cổ động viên mang theo cờ, áo đấu, trống và kèn tập trung trước màn hình khổng lồ để theo dõi trận đấu. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
cdv-argen-1.jpg
Các cổ động viên vui mừng trước chiến thắng lội ngược dòng của Albiceste. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
cdv-argen-2.jpg
Các cổ động viên vui mừng trước chiến thắng lội ngược dòng của Albiceste. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
cdv-argen-4.jpg
Hơn 140 nghìn cổ động viên mang theo cờ, áo đấu, trống và kèn tập trung trước màn hình khổng lồ để theo dõi trận đấu. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
cdv-argen-5.jpg
Hơn 140 nghìn cổ động viên mang theo cờ, áo đấu, trống và kèn tập trung trước màn hình khổng lồ để theo dõi trận đấu. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
cdv-argen-7.jpg
Các cổ động viên Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
cdv-argen-10.jpg
Các cổ động viên nhí Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
ttxvn-cdv-argen-3.jpg
Cổ động viên Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
cdv-argen-9.jpg
Cổ động viên Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
cdv-argen-6.jpg
Hơn 140 nghìn cổ động viên mang theo cờ, áo đấu, trống và kèn tập trung trước màn hình khổng lồ để theo dõi trận đấu. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
ttxvn-cdv-argen-8.jpg
Hơn 140 nghìn cổ động viên mang theo cờ, áo đấu, trống và kèn tập trung trước màn hình khổng lồ để theo dõi trận đấu. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Argentina #World Cup 2026 #Cổ động viên Argentina Argentina
Theo dõi VietnamPlus

WORLD CUP 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục