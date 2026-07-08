Cổ động viên bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng của Argentina trước Ai Cập

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Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi tại Lai Châu
Sau những ngày mưa lớn, nhiều xã ở Lai Châu như: Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Pu Sam Cáp, Than Uyên, Sìn Hồ… bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại hạ tầng giao thông, ruộng vườn, hoa màu, nhà cửa của người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam
Sáng 8/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững; công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.
Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 8/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7
Sáng 8/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2026
Khám phá BAPS Swaminarayan Akshardham - ngôi đền Hindu lớn nhất nước Mỹ
Trong không khí World Cup 2026, ngôi đền BAPS Swaminarayan Akshardham ở bang New Jersey, nơi sẽ diễn ra trận chung kết vào ngày 19/7, sẽ trở thành một điểm dừng chân đặc biệt.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar
Sáng 7/7/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nhà tạo mẫu Hàn Quốc “tái sinh” di sản truyền thống trên sàn runway Việt Nam
Nhà thiết kế Park Jong-chul vừa ra mắt giới mộ điệu Việt Nam bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những họa tiết và phom dáng đặc trưng Hanbok, khéo léo hiện đại hóa giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.
Thông tấn xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Sáng 7/7/2026, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Đảng ủy TTXVN tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026, sơ kết 01 năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư
Chiều 6/7/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ và Myanmar tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Mưa lớn gây nhiều thiệt hại người và tài sản của người dân tại tỉnh Lai Châu
Mưa lớn kéo dài từ chiều 5 đến sáng 6/7/2026 tại tỉnh Lai Châu đã gây ngập úng diện rộng, sạt lở đất đá trên nhiều tuyến giao thông và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.
Chủ tịch Quốc hội họp với các cơ quan Quốc hội về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026
Chiều 6/7/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
Chiều 6/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Hội đồng.
Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Sáng 6/7/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Sáng 6/7/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ
Sáng 6/7/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và làm việc với Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an).
Cận cảnh tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính
Đội tuyển Anh đã ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Mexico nhờ sự tỏa sáng của Jude Bellingham và Harry Kane.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tháng 6
Sáng 6/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 6/2026.
Thủ tướng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng
Sáng 6/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, T.P Hồ Chí Minh.
Nhật Bản: Đến tỉnh Chiba, khám phá phố cổ Sawara và đền Katori Jingu
Nằm ở thành phố Katori, tỉnh Chiba, cách Tokyo khoảng 100km, khu phố cổ Sawara và đền Katori Jingu là hai điểm đến nổi bật dành cho những ai muốn tìm lại vẻ đẹp thanh bình của Nhật Bản xưa.
Cận cảnh tàu Chỉ huy Biên đội tàu 83-Hải quân Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh
Sáng 5/7, tàu Hải quân mang số hiệu 83-Thích Kế Quang, tàu Chỉ huy Biên đội tàu 83, Hải quân Trung Quốc đã cập bến cảng Lotus, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thành phố trong 5 ngày.
Quảng diễn Bách hoa bộ hành Huế 2026 với chủ đề “Việt Phong hội tụ”
Chiều 4/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp UBND phường Phú Xuân cùng Nhóm Dự án Bách hoa bộ hành tổ chức Chương trình quảng diễn Bách hoa bộ hành Huế 2026 với chủ đề “Việt Phong hội tụ.”
Ngọc Môn Quan: Dấu ấn cửa ngõ huyền thoại trên Con đường Tơ lụa
Tại Trung Quốc, Ngọc Môn Quan là một trong những di tích tiêu biểu trên Con đường Tơ lụa cổ, được xây dựng dưới thời Hán Vũ Đế cách đây hơn 2.000 năm.
Minh Sa Sơn-Nguyệt Nha Tuyền, nơi “sa tuyền cộng sinh” nghìn năm tại Trung Quốc
Khu danh thắng Minh Sa Sơn-Nguyệt Nha Tuyền của Trung Quốc được xếp hạng khu du lịch cấp quốc gia 5A của nước này nổi tiếng với hiện tượng cát và nước cùng tồn tại hàng nghìn năm.
Toàn cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Thủ tướng làm việc với các Bộ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số
Chiều 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các bộ về phát triển công nghệ chiến lược
Chiều 3/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.
Di chỉ Huyền Tuyền Dịch: Điểm đến độc đáo trên Con đường Tơ lụa cổ ở Trung Quốc
Nằm giữa vùng sa mạc Gobi cách thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông, di chỉ Huyền Tuyền Dịch đang trở thành điểm đến văn hóa mới thu hút du khách trong, ngoài nước.
Lâm Đồng: Độc đáo nhà thờ đá Đạ Tông ở vùng sâu Đam Rông
Nhà thờ Đạ Tông được xây dựng hoàn toàn bằng đá với kiến trúc độc đáo kết hợp giữa nhà Rông và nhà Dài của người đồng bào dân tộc Tây Nguyên, điểm đến lý thú của du khách lẫn người dân Lâm Đồng.
Quảng Ngãi: Vẻ đẹp hoang sơ của hồ sinh thái Rà Hách-Suối Ruông giữa đại ngàn
Hồ Rà Hách bắt nguồn từ đỉnh núi A Din tạo thành suối Ruông, dòng nước len lỏi qua những cánh rừng nguyên sinh, hòa cùng các khe suối tự nhiên rồi tạo nên hồ nước trong xanh, mát lạnh giữa đại ngàn.