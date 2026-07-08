Cổ động viên bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng của Argentina trước Ai Cập

Hồ Rà Hách bắt nguồn từ đỉnh núi A Din tạo thành suối Ruông, dòng nước len lỏi qua những cánh rừng nguyên sinh, hòa cùng các khe suối tự nhiên rồi tạo nên hồ nước trong xanh, mát lạnh giữa đại ngàn.