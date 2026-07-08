Lịch thi đấu chi tiết 4 trận đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Tứ kết World Cup 2026 đã chính thức xác định 8 đội bóng góp mặt cùng 4 cặp đấu sau khi loạt trận cuối vòng 1/8 khép lại sáng 8/7.

8 đội bóng tham dự vòng tứ kết gồm có Pháp, Maroc, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Na Uy, Argentina và Thụy Sĩ.

8 đội tuyển được chia làm 4 cặp đấu tranh vé vào bán kết World Cup 2026. Vòng tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 10-12/7.

Vòng tứ kết sẽ được mở màn bằng trận đấu giữa Pháp và Maroc vào lúc 3g sáng 10/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Boston.

Cách đây 4 năm, Pháp cũng chạm trán Maroc ở vòng bán kết và giành chiến thắng 2-0 để tiến vào chung kết.

Gần 1 ngày sau, vào lúc 2g sáng 11/7, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận "nội chiến châu Âu" giữa Tây Ban Nha và Bỉ - trận đấu diễn ra trên sân SoFi.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi mà cả Tây Ban Nha và Bỉ đều đang thể hiện phong độ ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Xác định xong 4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup 2026 Argentina và Thụy Sĩ đã trở thành những cái tên cuối cùng vượt qua vòng 1/8 để tạo nên cặp tứ kết World Cup 2026 được chờ đợi.

Vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày 12/7 với hai trận đấu.

Na Uy hướng tới chiến thắng viết tiếp lịch sử bằng cuộc chạm trán đội tuyển Anh vào lúc 4g sáng 12/7 trên sân vận động Miami.

Còn vào lúc 8g, đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với Thụy Sĩ tại Kansas City./.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 Ngày 10/7

03g00 Pháp-Maroc Ngày 11/7

02g00 Tây Ban Nha-Bỉ Ngày 12/7

04g00 Na Uy-Anh

08g00 Argentina-Thụy Sĩ