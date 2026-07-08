Xác định xong 4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Vòng tứ kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 4 cặp đấu sau khi trận Thụy Sĩ-Colombia kết thúc vào sáng 8/7.

Thụy Sĩ đã trở thành cái tên cuối cùng vượt qua vòng 1/8 với chiến thắng 4-3 trước Colombia ở loạt luân lưu may rủi.

Trước đó, hai đội đã hòa nhau không bàn thắng trong 120 hơn phút thi đấu trên sân BC Place (Vancouver, Canada).

Thẳng tiến vào tứ kết, đối thủ tiếp theo của đội tuyển Thụy Sĩ chính là nhà đương kim vô địch Argentina.

Argentina đã trải qua đêm điên rồ với chiến thắng ngược dòng siêu kịch tính 3-2 trước Ai Cập ở vòng 1/8.

Ở cuộc chạm trán này, Argentina để cho Ai Cập dẫn trước 2-0 đến phút 78 nhờ các bàn thắng của Ibrahim và Abdelraouf. Tuy nhiên, nhà vô địch đã thi đấu bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

Lionel Messi tiếp tục là ngôi sao sáng nhất với đường kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 79 trước khi tự mình ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau đó 4 phút.

Đến phút 90+2, từ tình huống phản công nhanh, Lautaro Martínez tạt bóng chính xác để Enzo Fernández đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 cho Argentina.

Ngoài Thụy Sĩ và Argentina, 6 đội bóng khác cũng đã giành quyền tham dự vòng tứ kết World Cup 2026 gồm có Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Na Uy và Maroc.

Theo phân nhánh đấu, Pháp sẽ đối đầu với Maroc, Tây Ban Nha chạm trán Bỉ. Hai đội thắng ở các trận đấu này sẽ gặp nhau ở bán kết.

Trong khi đó, Anh sẽ so tài với Na Uy để tranh tấm vé bán kết, nơi họ sẽ gặp đội thắng ở cặp Argentina-Thụy Sĩ./.

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