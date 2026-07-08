Người hâm mộ Cairo tiếc nuối sau màn ngược dòng của Argentina trước Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 7/7, đội tuyển Ai Cập đã dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau thất bại ngược trước Argentina, khép lại một hành trình giàu cảm xúc và cũng để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nước này.

Trước đó, ngay từ buổi chiều, tại Arkan Plaza - một trong những điểm tập trung đông người xem bóng đá ở khu vực phía Tây Cairo, hàng trăm cổ động viên đã có mặt từ sớm để theo dõi trận đấu.

Không khí tại đây từng trở nên đặc biệt phấn khích khi đội tuyển Ai Cập bất ngờ dẫn trước nhà đương kim vô địch thế giới tới 2 bàn trong phần lớn thời gian thi đấu, thắp lên hy vọng về một kỳ tích mới cho bóng đá nước này.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài đến cuối trận khi Argentina lật ngược thế cờ trong khoảng thời gian cuối, khiến Ai Cập phải dừng bước trong tiếc nuối.

Theo nhiều cổ động viên có mặt tại Arkan Plaza, trước giờ bóng lăn, ít người dám nghĩ đội tuyển nước này có thể dẫn trước Argentina 2 bàn, nhất là khi đối thủ sở hữu Lionel Messi và đang là đương kim vô địch World Cup. Chính vì vậy, khi lợi thế đó không được giữ đến hết trận, cảm giác tiếc nuối càng trở nên rõ rệt hơn.

Một số người hâm mộ cho rằng sự thiếu tập trung và dấu hiệu xuống sức ở cuối trận là nguyên nhân khiến Ai Cập đánh rơi kết quả thuận lợi.

Dù vậy, phần lớn người hâm mộ đều bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của đội tuyển, cho rằng việc dẫn trước Argentina trong phần lớn thời gian và buộc đối thủ phải rất vất vả mới có thể ngược dòng đã cho thấy bóng đá Ai Cập đang bước sang một giai đoạn mới với sự tự tin lớn hơn.

Điều đáng chú ý là sau trận đấu, thay vì rời đi nhanh chóng như thường thấy sau các thất bại, nhiều cổ động viên tại Arkan Plaza vẫn ngồi lại trong các quán cà phê hoặc đứng thành từng nhóm để bàn luận về trận đấu. Không khí không quá u ám mà thiên về tiếc nuối, xen lẫn tự hào.

Với nhiều người, hành trình của Ai Cập tại World Cup 2026 đã vượt xa kỳ vọng ban đầu và họ có niềm tin rằng bóng đá Ai Cập đã bước sang trang mới. Có người còn khẳng định rằng từ nay đội tuyển Ai Cập không còn phải e ngại trước bất kỳ đối thủ lớn nào.

Trong khi đó, theo ghi nhận tại một số khu vực khác ở Cairo, đường phố nhìn chung yên tĩnh hơn nhiều so với sau các chiến thắng trước đó, không xuất hiện những đoàn người ăn mừng hay tiếng còi xe kéo dài trong đêm.

Dẫu vậy, thất bại trước Argentina không làm lu mờ những gì đội tuyển Ai Cập đã thể hiện tại World Cup 2026. Với người hâm mộ nước này, hành trình vừa qua vẫn là một cột mốc đáng nhớ, đem lại niềm tự hào và thêm kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của bóng đá Ai Cập./.

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