Đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân ASEAN Cup 2026 trên sân Thái Lan

Liên đoàn bóng đá Timor Leste (FFTL) đã chính thức xác nhận sử dụng sân vận động Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà cho các trận đấu của đội tuyển Timor Leste tại Giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026.

Timor Leste chính là đối đầu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Championship 2026.

Với việc FFTL lựa chọn sân Chonburi làm sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thi đấu trận ra quân trên sân vận động Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7.

Theo VFF, lý do sân Chonburi được chọn làm sân nhà của Timor Leste là do sân vận động quốc gia của họ chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức của giải đấu.

Trong những năm gần đây, đội tuyển Timor Leste cũng thường đăng ký thi đấu các trận sân nhà tại Thái Lan hoặc Malaysia. Tại ASEAN Championship 2026, FFTL tiếp tục lựa chọn sân Chonburi làm địa điểm tổ chức các trận đấu trên sân nhà.

Tại Giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026, Việt Nam và Timor Leste nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore và Campuchia.

Việt Nam tăng tốc cho ASEAN Cup

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Việt Nam hiện đang có chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc) nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Ở trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn, các học trò của ông Kim Sang-sik đã không quá khó khăn để giành được chiến thắng đậm 6-0 trước Siheung FC - đại diện đang thi đấu tại K.League 3.

HLV Kim Sang-sik và các học trò chuẩn bị cho trận giao hữu thứ 2 tại Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Kết quả tích cực này giúp các cầu thủ có được tâm lý thoải mái, trong khi ban huấn luyện viên có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành đội hình cũng như sự hòa nhập của các nhân tố mới, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch.

Theo kế hoạch, chiều nay toàn đội sẽ bước vào bài kiểm tra tiếp theo gặp Yongin FC (K-League 2). Đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn, giúp ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, rà soát các phương án chiến thuật và hoàn thiện đội hình hướng tới ASEAN Championship 2026.

Sau trận đấu với Yongin FC, đội tuyển Việt Nam sẽ còn một trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC (K-League 1) vào ngày 13/7 trước khi trở về nước.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng thông qua trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18/7, trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026 bằng cuộc đối đầu với Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7.

Hoàng Hên đặt mục tiêu vô địch

Trong buổi tập mới nhất, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cũng đã có những chia sẻ về quá trình hòa nhập cùng đội tuyển Việt Nam. Theo cầu thủ sinh năm 1994, sau thời gian tập trung và sinh hoạt cùng toàn đội, anh cảm thấy rất thoải mái và tự hào khi được góp mặt trong hành trình chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026.

Hoàng Hên trong buổi tập của tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc. (Nguồn: VFF)

“Tôi rất vui khi được có mặt ở đây cùng đội tuyển Việt Nam. Đây là giải đấu rất quan trọng và toàn đội đang nỗ lực tập luyện mỗi ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất,” Hoàng Hên cho biết.

Hoàng Hên cho biết anh cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau trong tập thể: "Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ giỏi. Dù mọi người đến từ các câu lạc bộ khác nhau nhưng khi lên đội tuyển thì luôn hỗ trợ nhau. Ban huấn luyện cũng giúp đỡ rất nhiều để tất cả cùng tiến bộ. Điều quan trọng nhất là toàn đội cùng hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và cố gắng giúp Việt Nam bảo vệ chức vô địch."

Hoàng Hên cũng cho biết việc từng là đồng đội của nhiều tuyển thủ giúp anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường đội tuyển: “Tôi đã thi đấu cùng nhiều đồng đội trước đây như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Xuân Son hay các cầu thủ của Hà Nội FC. Điều đó giúp tôi dễ hòa nhập hơn và cảm thấy rất vui khi được sát cánh cùng mọi người.”

Chia sẻ về mục tiêu cá nhân, Hoàng Hên khẳng định điều anh mong muốn nhất là được đóng góp vào thành công chung của đội tuyển. “Được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng thi đấu thật tốt để đóng góp cho đội tuyển. Tôi hy vọng sẽ cùng toàn đội giành chức vô địch ASEAN Championship 2026,” Hoàng Hên nhấn mạnh./.

Đội tuyển Việt Nam duy trì cường độ tập luyện sau trận đấu đầu tiên tại Hàn Quốc Trong buổi tập chiều 6/7, đội tuyển Việt Nam chủ yếu thực hiện các bài tập phối hợp trong phạm vi hẹp. Dù giáo án mang tính hồi phục, cường độ vận động vẫn được duy trì xuyên suốt.