Liên hợp quốc và FIFA lên tiếng về vụ việc liên quan tới Kylian Mbappe

Sau trận đấu giữa tuyển Pháp và Paraguay, những tranh cãi đã xuất hiện trên mạng xã hội liên quan tới ngôi sao Kylian Mbappe.

Vụ việc bắt nguồn từ các bài đăng của Thượng nghị sỹ Paraguay Celeste Amarilla trên mạng xã hội X sau khi đội tuyển Paraguay để thua đội tuyển Pháp tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Trong các bài viết, bà Amarilla được cho là đã sử dụng nhiều lời lẽ mang tính miệt thị và phân biệt chủng tộc nhằm vào Mbappe. Đáp lại, tiền đạo 27 tuổi phản đối những phát ngôn trên và cho rằng chúng không xứng đáng với cương vị của một nghị sỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ngày 7/7 đã ra thông báo, trong đó cho rằng những phát ngôn của Thượng nghị sỹ Paraguay Celeste Amarilla là không đáng có và đáng tiếc là không phải trường hợp cá biệt. Các báo cáo về các vụ việc phân biệt chủng tộc trong World Cup 2026 phản ánh một hiện tượng rộng hơn trong bóng đá và thể thao nói chung.

Trong thông báo, người phát ngôn của Thameen Al-Kheetan kêu gọi: “Các quan chức nhà nước có trách nhiệm cao hơn trong việc chống lại phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và lời lẽ thù hận trong phát ngôn của họ. Các quốc gia và các tổ chức thể thao phải tích cực hành động để ngăn chặn các hành vi phân biệt chủng tộc và bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. Họ cũng nên đảm bảo rằng có các cơ chế trách nhiệm giải trình độc lập và hiệu quả được thiết lập. Các công ty truyền thông xã hội cũng có trách nhiệm ngăn chặn và giải quyết phân biệt chủng tộc và lạm dụng bài ngoại trên nền tảng của họ, phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.”

Cùng ngày, Viện Công tố Paris ngày 7/7 cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) gửi đơn tố giác. Viện Công tố Paris cho biết vụ việc được điều tra về hành vi xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc và hành vi kích động thù hận hoặc bạo lực vì lý do chủng tộc, nguồn gốc xuất thân hoặc các hình thức phân biệt đối xử khác. Hồ sơ được giao cho cơ quan chuyên trách điều tra các tội ác chống loài người và tội phạm do thù hận.

Theo pháp luật Pháp, người có hành vi xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc hoặc kích động thù hận, bạo lực có thể đối mặt với mức án đến một năm tù và 45.000 euro tiền phạt.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Paraguay cũng ra tuyên bố nhấn mạnh: “Những phát ngôn của Thượng nghị sỹ Celeste Amarilla, nhắm vào đội trưởng đội tuyển quốc gia Pháp, Kylian Mbappe, trái ngược với các giá trị và nguyên tắc truyền cảm hứng cho sự chung sống hòa bình và tôn trọng phẩm giá con người mà đất nước chúng tôi đề cao.”

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông phản đối hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Kylian Mbappe, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc./.

Đánh bại Paraguay nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền, Pháp lầm lũi tiến vào tứ kết Pháp thắng Paraguay 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Mbappe, tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Maroc trong trận đấu căng thẳng và kịch tính.