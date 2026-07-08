Đời sống

Cuba khôi phục hệ thống điện tại nhiều tỉnh thành sau sự cố mất điện diện rộng

Tính đến chiều 7/7 (theo giờ địa phương), 10/15 tỉnh của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia sau khi xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng lần thứ ba trong 6 tháng.

Thùy Liên
Mất điện tại thủ đô La Havana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)
Mất điện tại thủ đô La Havana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một ngày sau khi ghi nhận tình trạng mất điện trên diện rộng lần thứ ba trong 6 tháng, Cuba đã khôi phục được phần lớn mạng lưới điện.

Cụ thể, tính đến chiều 7/7 (theo giờ địa phương), 10/15 tỉnh của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, do sản lượng điện vẫn ở mức thấp và tác động của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt, một số hộ gia đình tại Cuba vẫn chưa có điện.

Sự cố này xảy ra trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng. Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp quy định áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nhiên liệu cho Cuba.

Kể từ cuối năm 2024, Hệ thống điện quốc gia Cuba đã nhiều lần ngừng hoạt động hoàn toàn do các sự cố kỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lệnh cấm vận #Mất điện #Hệ thống điện quốc gia Cuba Cuba
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