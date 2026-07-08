Trung Quốc hoàn thiện mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 3 cấp

Bộ Dân chính Trung Quốc ngày 8/7 đã ban hành Hướng dẫn về xây dựng và quản lý mạng lưới dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ba cấp tại khu vực thành thị và nông thôn, nhằm giúp các địa phương hoàn thiện hệ thống dưỡng lão, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc ngày càng đa dạng của người cao tuổi.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, mạng lưới này được tổ chức theo 3 cấp gồm: nền tảng quản lý dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cấp huyện, trung tâm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cấp thị trấn/phường và các điểm cung cấp dịch vụ tại thôn, làng hoặc cộng đồng. Văn bản hướng dẫn quy định cụ thể mô hình tổ chức, chức năng cũng như cơ chế vận hành của từng cấp trong hệ thống.

Cụ thể, nền tảng quản lý cấp huyện giữ vai trò trung tâm điều phối và tích hợp nguồn lực, phụ trách các nhiệm vụ như hướng dẫn chuyên môn, điều phối dịch vụ, cứu trợ khẩn cấp và quản lý dữ liệu liên quan đến chăm sóc người cao tuổi.

Trung tâm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại thị trấn, phường sẽ tập trung cung cấp các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, kết nối các nguồn lực hỗ trợ, tổ chức chuyển tuyến dịch vụ khi cần thiết, đồng thời thăm hỏi và theo dõi tình hình người cao tuổi trên địa bàn.

Các trung tâm này cũng phối hợp với các điểm dịch vụ tại cộng đồng nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt hoặc mất cân đối trong cung ứng dịch vụ dưỡng lão ở cơ sở. Trong khi đó, các điểm dịch vụ tại thôn, làng và cộng đồng được xác định là đầu mối trực tiếp phục vụ người dân.

Đây sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ thiết thực như chăm sóc ban ngày, chăm sóc tại nhà, hỗ trợ bữa ăn, chăm sóc ngắn hạn cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí cho người cao tuổi.

Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới này với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2029 và tiếp tục hoàn thiện vào năm 2035.

Khi hệ thống được triển khai đồng bộ, người cao tuổi còn khỏe mạnh sẽ có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc ngay tại nơi cư trú; trong khi người cao tuổi hoặc mất khả năng tự chăm sóc sẽ được hỗ trợ bằng các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp kết hợp chăm sóc tại gia đình; còn những người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được tiếp cận các dịch vụ thuận tiện, phù hợp và kịp thời hơn.

Việc ban hành hướng dẫn lần này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm ứng phó với quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội và mô hình chăm sóc dài hạn dựa vào cộng đồng.

Cách làm này được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực cho các cơ sở dưỡng lão tập trung, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng./.

Già hóa dân số: Không thể chỉ dựa vào gia đình trong chăm sóc người cao tuổi Phát triển các mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng được xem là một trong những hướng đi trọng tâm, nhằm xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi đa tầng, bền vững, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.