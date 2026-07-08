Đưa vào khai thác 3.345km cao tốc, Việt Nam tiếp tục mở rộng hạ tầng giao thông

Sau 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có thêm 395km cao tốc đưa vào khai thác, nâng tổng chiều dài lên 3.345km, đồng thời đẩy nhanh nhiều dự án giao thông trọng điểm trên cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đưa vào khai thác thêm 395km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc cả nước lên 3.345km. Sáu dự án hoàn thành đã góp phần nối thông tuyến cao tốc Bắc–Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, tăng cường kết nối vùng, giảm chi phí logistics và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, hệ thống quốc lộ tiếp tục được mở rộng với 219km đường xây mới và 212km được nâng cấp, cải tạo. Tuyến đường ven biển cũng được thúc đẩy với 1.701km đã đưa vào khai thác, 399km đang thi công và 769km chuẩn bị đầu tư. Nhiều dự án trọng điểm khác đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai trong thời gian tới./.