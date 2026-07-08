Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Venezuela

Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6/2026 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng./.

Câu chuyện về 3 lớp khẩu trang và dầu gió từ vùng thảm họa Venezuela Từ hiện trường Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất ở Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đây là nhiệm vụ "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong tất cả các đợt Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.