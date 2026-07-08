Trải nghiệm đáng nhớ và phần quà ý nghĩa dành cho đặc khu Phú Quý

Nằm cách Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) có diện tích tự nhiên 18 km2, dân số 32.000 người.

Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển du lịch với nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng với các di tích lịch sử.

Đây là những điều kiện thuận lợi để Phú Quý hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến tiêu biểu về du lịch xanh của tỉnh Lâm Đồng và cả nước.

Tiên phong xây dựng môi trường du lịch xanh

Đảo Phú Quý xác định để phát triển du lịch bền vững thì công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa phải được đặt lên hàng đầu. Do đó, thời gian qua, Phú Quý đã thường xuyên tổ chức ra quân làm sạch bãi biển và phát động phong trào chống rác thải nhựa, kêu gọi du khách không mang rác thải nhựa lên đảo. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến loại bỏ hoàn toàn rác thải nhựa tại Phú Quý.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Hiện tại Phú Quý đã có 12 doanh nghiệp là cơ sở kinh doanh ăn uống trên biển, khu du lịch, tàu cao tốc… ký cam kết không sử dụng hoặc hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa dùng một lần như chai nước nhựa, ly nhựa, ống hút nhựa, túi nylon khó phân hủy trong các hoạt động du lịch.

Thay vào đó là các sản phẩm thân thiện với môi trường như bình thủy tinh, ly giấy, cốc sứ, túi giấy, túi vải và các vật dụng tái sử dụng nhiều lần. Đây là những bước đi nhỏ nhưng tạo nền tảng quan trọng cho việc hình thành hệ sinh thái du lịch xanh trên đảo.

Chương trình đổi chai nhựa lấy sách tại đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) góp phần bảo vệ môi trường và hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến tiêu biểu về du lịch xanh. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Bà Lưu Thị Tiền, đại diện Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong Phú Quý, khẳng định sẽ chung tay phòng chống, giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm nhựa, thu hồi, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường; nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon khó phân hủy; sử dụng, khai thác hợp lý, gìn giữ và tái tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường trong các hoạt động kinh doanh phục vụ hành khách đi tàu.

Ông Nguyễn Văn Lực, du khách trên chuyến tàu không rác thải nhựa đến đảo Phú Quý cho biết: Qua tìm hiểu trên các trang du lịch các trang mạng xã hội, ông thấy đảo Phú Quý rất xinh đẹp và đã thôi thúc ông phải đặt chân đến nơi này để chiêm ngưỡng và khám phá.

Nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào chương trình bảo vệ môi trường chung của đảo, ông hoàn toàn hưởng ứng, đồng thời thường xuyên tuyên truyền cho gia đình, người thân, bạn bè và du khách quyết tâm thực hiện tốt chương trình “không mang rác thải nhựa lên đảo.”

Không có những resort đẳng cấp, cũng chẳng có những dịch vụ du lịch sang trọng, Phú Quý đón những du khách ghé thăm bằng chính vẻ đẹp hoang sơ của đất trời biển cả cùng sự nồng hậu của những người dân chất phác. Phú Quý mong muốn du khách để lại chỉ là những dấu chân và mang về là những bức ảnh đẹp, những ấn tượng tốt về đảo nhỏ.

Trên những chuyến tàu cao tốc Phan Thiết-Phú Quý luôn có thông điệp kêu gọi người dân và du khách bảo vệ môi trường, không sử dụng rác thải nhựa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi chia sẻ, Phú Quý là một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi. Một chiếc túi nylon bỏ không đúng chỗ, một chai nhựa bị vứt xuống biển có thể tồn tại hàng chục năm nhưng chỉ cần mỗi người nhặt một mảnh rác, trồng thêm một cây xanh, nhắc nhau giữ gìn môi trường thì Phú Quý sẽ xanh hơn mỗi ngày. Đó là món quà ý nghĩa nhất chúng ta dành cho con cháu mai sau và cho những du khách tìm đến với đảo.

Được biết, từ đầu tháng 4/2026 đến nay Tổ vận động mô hình “Dân vận khéo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Phú Quý đã triển khai đến trực tiếp từng hộ dân để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện phong trào “không rác thải nhựa.”

Thông qua hoạt động, nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, cam kết thực hiện các nội dung thiết thực như sử dụng túi thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt hằng ngày, chung tay giữ gìn cảnh quan khu dân cư.

Định hướng thương hiệu

Đặc khu Phú Quý với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, môi trường trong lành, hệ sinh thái biển phong phú, cùng truyền thống văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân biển đảo…, đây là điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến tiêu biểu về du lịch xanh của tỉnh và của khu vực.

Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) với nét hoang sơ, biển đẹp và sạch là điều kiện thuận lợi hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến tiêu biểu về du lịch xanh. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Thực tế trong những năm gần đây, lượng khách đến Phú Quý tăng rất nhanh nhờ nét hoang sơ và trong lành. Nếu như năm 2021, tổng số lượt khách đến Phú Quý đạt 40.151 lượt, trong đó có 312 lượt khách quốc tế thì đến năm 2025, số du khách đến đảo đạt 154.936 lượt, trong đó có 3.896 lượt khách quốc tế. Trong năm 2026, Phú Quý đặt mục tiêu đón 173.000 lượt khách.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý cho biết, hiện đảo đang bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Đặc khu đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành triển khai giải pháp vận chuyển, bảo đảm an toàn cho du khách; đồng thời chú trọng công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh tại các điểm đến theo hướng “xanh, sạch,” tạo ấn tượng tốt đối với du khách.

Để đảm bảo ngành du lịch phát triển “xanh” theo đúng mục tiêu đề ra, trong tháng 6/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý phát động chương trình phát triển “Du lịch xanh-Vì tương lai bền vững.”

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết: Du lịch xanh đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu của ngành du lịch toàn cầu.

Đây không chỉ là yêu cầu nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng điểm đến, tăng khả năng cạnh tranh và hướng tới sự phát triển bền vững.

Trồng cây xanh hưởng ứng chương trình phát triển “Du lịch xanh-Vì tương lai bền vững” tại đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tầm nhìn chiến lược là chú trọng phát triển kinh tế biển; trong đó, đặc khu Phú Quý là điểm nhấn trong định hướng chiến lược đó.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận tiềm năng du lịch của đặc khu Phú Quý rất lớn; đặc biệt là thế mạnh du lịch biển với nhiều bãi tắm hoang sơ, phù hợp phát triển cả du lịch mạo hiểm, khám phá...

Với tiềm năng, thế mạnh này, định hướng phát triển du lịch tại đặc khu phải theo hướng xanh, như vậy mới có thể phát triển bền vững lâu dài và phù hợp với định hướng của tỉnh. Tỉnh cũng đã tổ chức khảo sát nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp du lịch và xây dựng các sản phẩm du lịch biển đảo đặc trưng, góp phần phát triển du lịch đặc khu Phú Quý nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung theo hướng xanh, bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi mỗi du khách khi đến Phú Quý nói riêng và Lâm Đồng nói chung hãy cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, nếu có thể chung sức trồng 1 cây xanh, để khi rời đảo sẽ mang theo những hình ảnh đẹp, những trải nghiệm đáng nhớ và phần quà ý nghĩa dành cho đảo. Giữ gìn màu xanh cho Phú Quý hôm nay không chỉ là bảo vệ một điểm đến du lịch, mà còn là gìn giữ món quà thiên nhiên cho các thế hệ mai sau. Đó cũng là cách để Phú Quý phát triển bền vững, trở thành điểm đến xanh đúng nghĩa giữa trùng khơi."

Du lịch xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành du lịch hiện đại. Đây không chỉ là giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa, mà còn là động lực nâng cao chất lượng điểm đến và sức cạnh tranh lâu dài./.

Toàn bộ điểm đến tại đặc khu Phú Quý được số hóa Tỉnh Lâm Đồng triển khai các điểm đến du lịch trọng điểm tại Phú Quý sẽ được số hóa trong tháng 6/2026, qua đó nâng cao trải nghiệm du lịch, phát huy tiềm năng và thúc đẩy phát triển bền vững.

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