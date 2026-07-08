Điện Biên: Bàn giao 766 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN

Sáng 8/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 766 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sỹ.

Đây là đợt bàn giao thứ hai của tỉnh trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Trước đó, ngày 1/7, Ban Chỉ đạo đã bàn giao đợt đầu 388 mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Như vậy, sau hai đợt, tỉnh Điện Biên đã bàn giao tổng cộng 1.154 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ công tác giám định.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết 766 mẫu hài cốt được lấy tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng.

Quá trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính khoa học, khách quan.

Kết quả giám định ADN sẽ được đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ để xác định danh tính, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Theo Ban Chỉ đạo, để triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Điện Biên đã thành lập 6 đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin và hoàn thiện hồ sơ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.593 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn trước tháng 4/2027.

Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật 1.687 phần mộ liệt sỹ tại 4 nghĩa trang gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao; lấy được 1.299 mẫu hài cốt; 96 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa"./.

Huy động toàn dân tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi Lễ "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sỹ chưa được quy tập đầy đủ," phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra tại Chiến dịch 500 ngày đêm.