Khởi tố 6 đối tượng cắt trộm dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm

Ngày 8/7, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp hệ thống dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Xuân Hương-Đà Lạt phát hiện thời gian gần đây trên địa bàn Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm liên tiếp xảy ra các vụ cắt trộm hệ thống dây điện chiếu sáng, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động du lịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vi Văn Thanh, sinh năm 1991; Lữ Văn Công, sinh năm 1995; Lữ Văn Tình, sinh năm 2000 cùng quê ở Nghệ An. Lô Văn Ngoan, sinh năm 2001; Mai Thế Đạt, sinh năm 1994 cùng quê Thanh Hóa và Đỗ Minh Quang, sinh năm 1986, quê ở Thái Nguyên.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng lợi dụng đêm tối, khu vực vắng người qua lại để cắt trộm dây điện chiếu sáng, sau đó tách lấy lõi đồng bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 5/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã thực hiện trên 10 vụ trộm cắp, cắt hơn 1.200 mét dây điện, gây thiệt hại lớn cho Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Từ vụ việc trên, Công an phường Xuân Hương-Đà Lạt khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm; các cơ sở thu mua phế liệu cần kiểm tra nguồn gốc tài sản, không thu mua tài sản có dấu hiệu bất minh và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các trường hợp nghi vấn.

Trước đó ngày 12/5/2026, phóng viên TTXVN đã thông tin trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại Khu du lịch, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương-Đà Lạt) phát hiện tình trạng kẻ gian tháo dỡ, lấy cắp thiết bị điện và linh kiện tại 2 vị trí lắp đặt trạm biến áp phục vụ hệ thống điện chiếu sáng. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 60 triệu đồng.

Theo Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, đây không phải lần đầu khu du lịch này bị mất trộm thiết bị điện. Cuối năm 2025 cũng xảy ra tình trạng mất cắp bình biến áp hạ thế, dây điện và các thiết bị thuộc hệ thống thu gom nước thải trong khu vực.

Dù đơn vị đã triển khai lắp camera giám sát, tăng cường tuần tra, bảo vệ nhưng kẻ gian vẫn manh động, liều lĩnh lấy trộm các thiết bị một cách rất chuyên nghiệp./.

Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm liên tiếp bị trộm thiết bị điện Dù đơn vị đã triển khai lắp camera giám sát, tăng cường tuần tra, bảo vệ nhưng kẻ gian vẫn manh động, liều lĩnh lấy trộm các thiết bị một cách rất chuyên nghiệp.