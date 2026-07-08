Bắc Ninh: Phát hiện vụ tàng trữ hơn 303.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, bắt giữ vụ tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ hơn 303.500 bao thuốc lá trị giá khoảng 15 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh, cuối tháng 6, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện thông tin về việc có đối tượng tàng trữ thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại khu vực tổ dân phố Kim Thiều, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an phường Từ Sơn, Công an phường Phù Khê và Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) tiến hành kiểm tra, xác minh.

Quá trình kiểm tra tại một ngôi nhà hai tầng ở tổ dân phố Kim Thiều, phường Phù Khê, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng (gồm 3 nam, 1 nữ) đang chuẩn bị đóng các loại thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất vào thùng bìa cát tông.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số thuốc lá không có tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trong đó, Bàn Văn Nhân (sinh năm 1995, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) khai nhận toàn bộ số thùng cát tông chứa thuốc lá nhập lậu đang được tập kết trong nhà do Nhân quản lý và cùng các đối tượng đóng gói để vận chuyển đi tiêu thụ.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và lời khai của Bàn Văn Nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản bắt quả tang người phạm tội, tạm giữ tang vật và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tang vật bị thu giữ gồm 35 thùng thuốc lá Davidoff White (17.500 bao), 30 thùng Double Happiness (15.000 bao), 270 thùng Manchester (135.000 bao), 60 thùng Dunhill (30.000 bao), 35 thùng MAC Cool Blast (21.000 bao) và 170 thùng Benson & Hedges (85.000 bao).

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 30.350 cây thuốc lá, tương đương 303.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Toàn bộ số hàng hóa đều do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Giá trị lô hàng ước tính khoảng 15 tỷ đồng./.

Gia Lai phát hiện hơn 200.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu Ngày 8/4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.