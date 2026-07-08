Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép lượng lớn bình khí cười

Ngày 8/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô phát hiện vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 100 bình kim loại chứa khí nghi là khí cười (N2O).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 7/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 1321 thuộc thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 14B-049.96 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng cửa khẩu Hoành Mô.

Sau quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ phương tiện tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Nà Pò, xã Hoành Mô. Người điều khiển phương tiện được xác định là Tằng Dảu Thống (sinh năm 1990, trú tại thôn Sông Móoc, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 25 bao tải dứa, bên trong chứa tổng cộng 100 bình kim loại màu đen có van xả khí, nghi là khí cười (N2O). Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Tằng Dảu Thống không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Bước đầu, đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển số hàng từ khu vực thôn Phai Làu, xã Hoành Mô đến xã Lục Hồn với tiền công 1,5 triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để phục vụ công tác điều tra; đồng thời trưng cầu giám định, xác định giá trị tang vật và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn bán khí cười có giao dịch hơn 20 tỷ đồng Từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.