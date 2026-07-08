Khởi tố bị can liên quan đến doanh nghiệp bán 'chui' hàng trăm mét khối đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đặng Minh Khoa, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 706 (Công ty 706) cùng về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự xảy ra tại mỏ đất núi Lệ Thủy, xã Tịnh Khê.

Quá trình điều tra xác định mặc dù biết rõ khối lượng khoáng sản khai thác tại mỏ đất núi Lệ Thủy chỉ được phép cung cấp cho các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhưng vì động cơ vụ lợi nên từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2026, Phan Anh Tuấn và Đặng Minh Khoa đã khai thác khoáng sản (đất san lấp) để bán cho khách hàng không đúng đối tượng theo quy định với tổng khối lượng khoáng sản đặc biệt lớn, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hành vi trên của Phan Anh Tuấn và Đặng Minh Khoa đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản, làm ảnh hưởng đến nguồn cung khoáng sản phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn các công trình đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã có bài phản ánh Quảng Ngãi: Doanh nghiệp bán “chui” hàng trăm nghìn mét khối đất thu lợi bất chính.

Cụ thể, tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty 706 khai thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đất núi Lệ Thủy, xã Tịnh Châu (thành phố Quảng Ngãi), nay là xã Tịnh Khê. Diện tích khai thác là 4,9ha. Tổng trữ lượng khoáng sản đưa vào thiết kế khai thác gần 900.000m3. Thời gian khai thác 4 năm.

Theo giấy phép thác khoáng sản được cấp và cấp bổ sung (5/12/2023), mỏ đất núi Lệ Thủy chỉ tiêu thụ sản phẩm ở dự án đường Phan Đình Phùng nối dài; khu dân cư, công viên, hồ điều hòa và quảng trường huyện Tư Nghĩa (cũ); dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi…

Là mỏ chỉ định nhưng Công ty 706 đã bán tràn lan ra thị trường. Cụ thể, Công ty 706 đã bán “chui” cho những công ty, doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn.

Theo số liệu của phóng viên, sau gần 3 năm, Công ty 706 đã khai thác khoảng 700.000m3 đất tại mỏ đất Lệ Thủy, trong đó, năm 2026 khai thác hơn 75.000m3. Tuy nhiên, chỉ có 150.000m3 là bán theo chỉ định của giấy phép khai thác khoáng sản cho 9 công ty, doanh nghiệp. Còn lại khoảng 550.000m3 đất là bán “chui” cho 49 doanh nghiệp để san lấp các dự án khác.

Số lượng đất bán “chui” khủng trên, Phan Anh Tuấn thừa nhận là con số thực. Với mức giá bán trên hợp đồng là khoảng 30.000 đồng/m3, số tiền Công ty 706 bán đất “chui” ra ngoài hơn 16 tỷ đồng./.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp bán 'chui' hàng trăm nghìn mét khối đất, thu lợi bất chính Theo số liệu do phóng viên thu thập, sau gần 3 năm, Công ty 706 đã khai thác 700.000m3 đất tại mỏ đất Lệ Thủy, tuy nhiên, chỉ có 150.000m3 là bán theo chỉ định của giấy phép khai thác khoáng sản.