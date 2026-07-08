Lào Cai: Phát hiện quả bom nặng khoảng 350kg khi đang thi công đường gom

Ngày 8/7, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết, địa phương vừa phát hiện một quả bom có trọng lượng khoảng 350kg trong quá trình thi công đường giao thông. Cơ quan chức năng đã ngay lập tức tổ chức phong tỏa khu vực và khuyến cáo người dân không tiếp cận hiện trường.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 8/7/2026, trong quá trình thi công tuyến đường gom Bảo Hà-Hồng Bùn, đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom có trọng lượng ước khoảng 350kg nằm dưới nền đất mạn ta luy dương tại khu vực thôn Hồng Bùn.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị thi công dừng toàn bộ hoạt động và báo cáo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Bảo Hà và Bộ Chỉ huy Quân sự xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức chỉ đạo phong tỏa khu vực, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời báo cáo cấp trên và phối hợp lực lượng chuyên môn kiểm tra, xử lý quả bom theo đúng quy định.

Khu vực phát hiện bom đang được kiểm soát nghiêm ngặt. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tiếp cận hiện trường, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng./.

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