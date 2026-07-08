Châu Á - Thái Bình Dương sẽ chiếm 50% tổng lượng khách hàng không toàn cầu

Sáng 8/7, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức khai mạc Hội nghị Tổ chức các Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (CANSO APAC).

Hội nghị quy tụ gần 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu đến từ Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), CANSO và các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hội nghị quốc tế quan trọng của ngành quản lý không lưu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với chủ đề "Đẩy mạnh triển khai hiện đại hóa dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và mở khóa các cơ hội thông qua hợp tác khu vực", Hội nghị CANSO APAC 2026 tập trung mổ xẻ những xu hướng phát triển cấp thiết của ngành hàng không.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Châu Á - Thái Bình Dương đang là trung tâm tăng trưởng năng động nhất của hàng không toàn cầu. Thực tiễn này đòi hỏi hệ thống quản lý hoạt động bay phải không ngừng nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm tính liên tục và khả năng tương tác.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Lê Anh Tuấn chia sẻ, Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và nhiều Cảng hàng không quy mô lớn khác nhằm phát triển hạ tầng hàng không hiện đại, an toàn và xanh.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định: "Hội nhập quốc tế không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ tiên tiến, mà còn là nền tảng vững chắc để Việt Nam đóng góp trách nhiệm vào những nỗ lực chung của ngành hàng không toàn cầu."

Theo bà Andrea Sack, Phó Chủ tịch cấp cao CANSO, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện chiếm gần 37% tổng số hành khách thế giới và dự báo sẽ vươn lên mức 50% trong hai thập kỷ tới. Sự bùng nổ này mang lại cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức khổng lồ về năng lực vận hành."

Bà Andrea Sack, Phó Chủ tịch cấp cao CANSO, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Andrea Sack nhấn mạnh: "Tương lai của quản lý hoạt động bay tại khu vực sẽ không được quyết định bởi một công nghệ đơn lẻ, mà bởi khả năng hợp tác vượt qua ranh giới giữa các tổ chức và quốc gia nhằm khai mở toàn bộ tiềm năng".

Đồng quan điểm, ông Tao Ma, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết lưu lượng vận tải hàng không toàn cầu được dự báo sẽ tăng gần gấp 3 lần trong 25 năm tới. Sự phát triển bùng nổ đặt ra hàng loạt thách thức ngày càng phức tạp về giới hạn năng lực khai thác, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Việc chia sẻ dữ liệu chuyến bay và thông tin khí tượng kịp thời, nhất quán sẽ giúp các quốc gia nâng cao khả năng dự báo, tăng cường chất lượng ra quyết định và cải thiện sức chống chịu của toàn hệ thống.

Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đơn vị hiện đang cung cấp dịch vụ điều hành bay an toàn, liên tục cho gần một triệu chuyến bay mỗi năm trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Hoạt động bảo đảm hoạt động bay luôn mang tính liên kết chặt chẽ, xuyên biên giới và phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, không một nhà cung cấp dịch vụ nào có thể phát triển hiệu quả nếu tách rời khỏi hệ thống chung của khu vực." ông Lê Hoàng Minh chia sẻ.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, hoạt động quản lý bay tại Việt Nam đang không ngừng được đầu tư, hiện đại hóa hệ thống Thông tin, dẫn đường, giám sát và Quản lý hoạt động bay (CNS/ATM), tối ưu hóa cấu trúc vùng trời và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hội nghị CANSO Châu Á - Thái Bình Dương 2026 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/7. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu sẽ tham gia các phiên họp toàn thể và hội thảo chuyên đề nhằm thảo luận về Lộ trình triển khai tối thiểu (MIP), bài học xây dựng Bầu trời chung châu Âu và phương án kiến tạo Bức tranh nhận thức tình huống chung (CSP)../.