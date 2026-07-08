Đưa hợp tác khu vực ASEAN về an toàn, vệ sinh lao động lên tầm cao mới

Ngày 8/7, tiếp nối thành công của Diễn đàn ASEAN-OSHNET lần thứ 13 (AOC-13) một ngày trước đó, Hội nghị Ban Điều phối ASEAN-OSHNET lần thứ 27 (CBM-27) đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, Thái Lan chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET cho Việt Nam, Brunei Darussalam đảm nhiệm Phó Chủ tịch; đồng thời Việt Nam-sau ba năm đảm nhiệm vai trò Ban Thư ký-chuyển giao trọng trách này cho Brunei Darussalam trong nhiệm kỳ 2026-2029.

Hội nghị cũng đã thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-OSHNET giai đoạn 2026-2030, được kỳ vọng đưa hợp tác khu vực về an toàn, vệ sinh lao động lên một tầm cao mới.

Hội nghị CBM-27 diễn ra trong hai ngày (8-9/7) tại Đà Nẵng, với sự tham dự của các đoàn đại biểu 11 quốc gia thành viên ASEAN, đại diện Ban Thư ký ASEAN và các đối tác ASEAN+3, khu vực và quốc tế của ASEAN.

Đây là Hội nghị mở đầu kế hoạch công tác giai đoạn 5 năm mới (2026-2030) của Mạng An toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh CBM-27 được tổ chức trong một bối cảnh hết sức đặc biệt với hai sự chuyển giao quan trọng đồng thời diễn ra. Thay mặt Việt Nam, Thứ trưởng trân trọng cảm ơn Vương quốc Thái Lan vì sự dẫn dắt hiệu quả của Mạng lưới An toàn vệ sinh lao động với vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET thời gian qua và chúc mừng Brunei Darussalam đảm nhiệm trọng trách Phó Chủ tịch mới trong nhiệm kỳ tới 2026-2027.

Về trọng tâm của Hội nghị, Thứ trưởng Cao Huy khẳng định: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính quyết định nhất của Hội nghị lần này là thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-OSHNET giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là sự kế thừa thành tựu của giai đoạn 2021-2025, mà phải là tiền đề đưa hợp tác khu vực về an toàn, vệ sinh lao động lên một tầm cao mới-thực chất hơn, sâu sắc hơn và hiệu quả hơn."

Quang cảnh phiên khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thứ trưởng đề nghị Hội nghị tập trung làm rõ và đưa vào Kế hoạch hành động bốn nhóm vấn đề mới nổi mà người lao động ASEAN đang phải đối mặt: Tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đến môi trường làm việc; an toàn, vệ sinh lao động trong nền kinh tế khu vực phi chính thức; rủi ro tâm lý-xã hội và các bệnh nghề nghiệp mới; biến đổi khí hậu, chuyển dịch xanh gắn với việc làm an toàn. Đây là những thách thức không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết, đòi hỏi cách tiếp cận khu vực đồng bộ và phối hợp chặt chẽ.

Về hợp tác với các đối tác quốc tế, Thứ trưởng nhấn mạnh tinh thần hợp tác thực chất, phát huy tối đa thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, đồng thời bảo đảm vững chắc vai trò trung tâm của ASEAN trong định hướng nội dung, ưu tiên và lộ trình triển khai. Mọi hoạt động hợp tác đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của các nước thành viên và phục vụ trực tiếp lợi ích của người lao động ASEAN.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, chiều 8/7, đã diễn ra Phiên mở (Open Session) với sự tham gia của các đối tác đối thoại và đối tác khu vực, quốc tế quan trọng gồm Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hiệp hội Thanh tra Lao động Quốc tế (IALI), Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc (MEM) và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thống kê, Kinh tế và Xã hội cho các nước Hồi giáo (SESRIC).

Việt Nam đánh giá rất cao vai trò hỗ trợ, điều phối hiệu quả của Ban Thư ký ASEAN trong suốt thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành chặt chẽ của Ban Thư ký trong giai đoạn tới.

Khẳng định cam kết của Việt Nam khi tiếp nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN-OSHNET nhiệm kỳ 2026-2027, Thứ trưởng Cao Huy đã chính thức giao Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Việc làm-Bộ Nội vụ làm hai đầu mối chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai đầy đủ, hiệu quả vai trò Chủ tịch trong toàn bộ nhiệm kỳ.

Việt Nam cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực, nhân sự và hỗ trợ kỹ thuật; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và thúc đẩy công tác an toàn, vệ sinh lao động trong bối cảnh mới; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Brunei Darussalam-Phó Chủ tịch và Ban Thư ký nhiệm kỳ tới bảo đảm sự kế thừa liên tục, hiệu quả.

Theo Chương trình, ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị tập trung vào tổng kết Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025, xem xét và thông qua Kế hoạch hành động 2026-2030, thảo luận về hợp tác trong khuôn khổ Liên minh Doanh nghiệp ASEAN về HIV/AIDS (ASEAN-BCA) và rà soát lịch các sự kiện an toàn, vệ sinh lao động cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Ngày làm việc thứ hai (9/7) bao gồm phiên họp kín về chuyển giao Ban Thư ký từ Việt Nam (2023-2026) sang Brunei Darussalam (2026-2029), xác định địa điểm và thời gian của Hội nghị CBM-28 và AOC-14 sẽ do Brunei Darussalam đăng cai năm 2027, cũng như thông qua Báo cáo của Hội nghị.

Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET nhiệm kỳ 2026-2027 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN.

Đây là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò chủ động, dẫn dắt trong việc đề xuất và triển khai các sáng kiến khu vực, đồng thời chia sẻ thực tiễn của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý lao động và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệm cao, Hội nghị CBM-27 được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác ASEAN-OSHNET trong giai đoạn mới, hướng tới một khu vực ASEAN ngày càng an toàn, gắn kết và bền vững hơn cho hơn 350 triệu người lao động./.

120 đại biểu đến từ 11 quốc gia tham dự Diễn đàn ASEAN-OSHNET tại Đà Nẵng Tham dự Diễn đàn ASEAN-OSHNET lần thứ 13 có khoảng 120 đại biểu đến từ 11 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, các tổ chức quốc tế như ILO, IALI...